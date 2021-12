Ford Kuga : la fin du diesel, il ne reste que les hybrides

Petit à petit, le diesel disparaît de la gamme Ford. La Fiesta l'a abandonné depuis longtemps, les Mondeo, S-Max et Galaxy viennent de le faire. Et c'est désormais au tour du Kuga de renoncer à ce type de motorisation. D'ailleurs, même l'essence classique a été supprimé de l'offre. Il ne reste donc plus que les hybrides. Un choix risqué ? Pas vraiment.

Au cours des six premiers mois de 2021, la motorisation hybride rechargeable, la plus onéreuse, a représenté à elle seule 37 % des ventes de Kuga en France ! À cela s'ajoute un autre atout dans la gamme hybride : la version hybride simple est désormais compatible avec l'E85, un carburant qui coûte moins de 70 centimes par litre et qui connaît un gros succès chez Ford en France. En clair, les variantes diesel étaient déjà minoritaires dans les chiffres de ventes.

Ford a donc grandement simplifié le choix technique. La version hybride simple traction est uniquement proposée en Flexifuel E85. Le moteur 2.5 développe 190 ch. Cette déclinaison codée FHEV existe avec la transmission intégrale, mais sans l'E85. Et on retrouve donc au-dessus le PHEV, le rechargeable avec 225 ch et en traction. Tous ces modèles ont une boîte auto Powershift.

La gamme Ford Kuga pour 2022