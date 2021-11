Ford Mondeo : la nouvelle génération vue en Chine

Une chose est certaine : Ford va stopper la production européenne de l'actuelle Mondeo au printemps 2022. Quelle sera la suite de ce modèle chez nous ? Sur ce point, le mystère est entier. Mais il y aura bien dans d'autres contrées une nouvelle génération de la Mondeo.

La voiture, qui avait récemment été surprise en séance de test avec un camouflage, a été photographiée sans aucune protection en Chine. Et sur le coffre, il est bien inscrit Mondeo ! Ce modèle est d'abord destiné à l'Empire du Milieu. Mais il devrait par la suite s'aventurer sur d'autres continents.

Cette Mondeo est dérivée de l'Evos, une sorte de break sportif et baroudeur dévoilé début 2021 en Chine. C'est donc la version berline de l'Evos, mais une berline avec des influences de coupé, façon Sporback d'Audi. Le style est ainsi plus musclé que celui de l'actuelle Mondeo.

Le visage reçoit un éclairage sur deux niveaux et une calandre octogonale, une forme que viennent d'adopter les Fiesta et Focus restylées. De profil, on note les poignées de porte cachées dans la carrosserie. À l'arrière, les optiques, dont les griffes font un clin d'œil à la Mustang, sont reliées par un incontournable bandeau.

Alors verra-t-on chez nous cette voiture ? À l'heure où les berlines n'ont plus la cote, on se dit qu'il y a peu de chance, même si Ford a sauvé les meubles avec l'actuelle grâce à la motorisation hybride qui séduit les entreprises. On pense que l'Evos, à la silhouette plus tendance, aurait clairement plus ses chances.