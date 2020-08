Ford : nouvelle version camping-car du Transit

La gamme Ford des utilitaires et véhicules de loisir gagne un nouvel élément, qui, en apparence, ne l'est pas vraiment. Vous connaissiez en effet probablement le Volkswagen California, cet utilitaire transformé en camping car avec un espace de couchage sur le toit rétractable. Un modèle qui existe également chez Ford depuis peu.

Baptisé "Transit Nugget", il n'existait que sur la version courte du Transit, mais Ford annonce aujourd'hui que l'option toit rétractable arrive sur le Transit Nugget "Plus", version longue.

Reprenant le Transit Custom comme base, le Nugget Plus offre les toilettes, un plus grand espace de rangement que la version "courte", un lavabo, une kitchenette et une hauteur inférieure de 2,4 mètres sous le toit rétractable. Avec le FordPass Connect 4G, le van offre la connectivité avec hotspot Wifi pour 10 appareils et jusqu'à 15 mètres de distance.

Sous le capot, on retrouve le 2.0 EcoBlue de 130 et 185 qui est largement diffusé au sein du constructeur sur les gammes utilitaires.