Ford Puma ST : rendez-vous demain pour les premières images de l'essai en direct

Le Ford Puma, c'est une institution, une référence du petit coupé sportif accessible de la fin des années quatre-vingt-dix, ce qui a fait grincer bien des dents quand la marque à l'ovale bleu a décidé 20 ans plus tard de ressusciter le nom pour baptiser son nouveau crossover, aussi pétri de qualités soit-il.

Mais attention, Ford n'a plus grand-chose à prouver en matière d'efficacité, de dynamisme et de plaisir de conduite, et le prouve régulièrement avec la sortie de nouveaux modèles sportifs, Fiesta ST en tête. Et c'est sur la plateforme de cette dernière qu'est construit le nouveau Puma ST, reprenant au passage moteur de 200 ch, boîte mécanique à six rapports, liaisons au sol et gros freins.

Que donne cette nouvelle recette avec cependant les mêmes ingrédients ? Ce que nous allons découvrir demain quand nous en prendrons le volant pour la première fois sur le circuit de Mortefontaine et sur les routes environnantes. Et comme à chaque fois, on vous emmène avec nous pour découvrir nos premières impressions en direct sur notre page Facebook puis ici en différé.