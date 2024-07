Forte odeur de sapin pour les Porsche à moteur thermique

Malgré les difficultés conjoncturelles qui touchent le marché de l’électrique, Porsche continue d’accélérer sur la voie menant vers une gamme « zéro émission », conformément aux plans établis il y a quelques années.

Albrecht Reimold, membre du comité exécutif de la marque, cité par l’agence Reuters, confirme ainsi que le Macan thermique, dont les ventes ont baissé de 18% au premier semestre en raison de l’arrivée du nouveau modèle électrique, ne sera plus disponible nulle part à partir de 2026, même sur les marchés non-européens : "la plate-forme a atteint la fin de son cycle", commente le dirigeant. Seul le Macan "à piles", dont les premières livraisons interviendront au deuxième semestre 2024, sera alors proposé par la marque, laquelle se félicite ce mardi matin du bon accueil que lui réservent les clients (sans donner de chiffres, toutefois).



Autre projet qui suit son cours, celui du futur grand SUV électrique à 7 places – nom de code "K1" dont Caradisiac a récemment diffusé des photos de prototypes. Reposant sur la plate-forme SSP Sport du groupe Volkswagen, il sera commercialisé vers 2025-2026 et se placera au-dessus du Cayenne, disponible en thermique et hybride rechargeable.

Un Cayenne qui continue d’ailleurs de plaire, puisque près de 55 000 en ont été livrés au premier semestre à travers le monde, valeur en hausse de 16% par rapport à l’exercice 2023. Dans le même temps, la 911, désormais également disponible en une version hybride, a vu ses livraisons augmenter de 8% pour dépasser les 28 000 unités. On le voit, l’électrification suit son cours chez Porsche.



Ces progressions sont plus que bienvenues dans la mesure où la transition énergétique devrait malgré tout se traduire par quelques secousses commerciales. La Taycan électrique a en effet vu ses ventes chuter de 51% au premier semestre (8 900 voitures livrées), et la baisse de 33% des ventes Porsche sur le marché chinois, friand de voitures à électrons mais actuellement en méforme, n’y est probablement pas étrangère.

D’autre part, les Boxster et Cayman thermiques cesseront leur carrière l’an prochain pour être remplacées par des modèles “zero émission” auxquelles il faudra laisser un peu de temps pour s’installer… Autant d’ajustements auxquels le champion de l’automobile sportive devrait assez facilement résister, lui qui avait enregistré en 2023 des bénéfices nets de 7,3 milliards d’euros, avec une marge opérationnelle de 18%.