G-Mini, la Citroën qui préfigurait la Twingo avec près de 30 ans d'avance !

Les encombrements parisiens ne datent pas d’hier. Déjà, au début des années 60, la circulation était devenue très problématique (comme dans bien des métropoles), certains constructeurs se sont-ils mis à réfléchir à des voitures plus petites. D’ailleurs, on avait même songé à restreindre l’accès à Paris à des modèles très compacts !

Chez Citroën, on aimait alors les défis. En 1963, Robert Opron prend la suite à la tête du style de la marque de Javel de Flaminio Bertoni qui vient de décéder. Pierre Bercot, patron de Citroën, lui demande de réfléchir à une descendante de la 2CV qui n’accuse jamais que 15 ans. Opron produit un premier dessin qui prend le contrepied de la « 2-pattes », imaginant une petite voiture à portes coulissantes.

Elle est très laide, mais il affine ses idées puis, avec l'assistance de M. Bellier (qui en réalité matérialisera les idées d'Opron), en 1965, présente un petit monospace de 3,08 m de long. Outre une allure lissée et simplifiée, cette citadine abandonne les portes coulissantes mais innove à bien des titres. Déjà par son Cx exceptionnel de 0.32, ensuite par l’aménagement de son habitacle.

En effet, les places sont disposées en losange : conducteur au milieu, passagers de part et d’autre, plus une autre, rabattable, située derrière. Cela confère au projet une excellente habitabilité, ainsi qu’un coffre variant de 184 l à 340 l. Inimaginable pour un engin aussi court !

Evidemment, pour gagner de l’espace à bord, on a repoussé à l’extrême avant le bicylindres 602 cm3 de l’Ami 6, alors que la suspension recourt à de très peu encombrantes barres de torsion, solution issue de la Traction. La citadine, devant entrer en production avant 1970, atteint tout de même 128 km/h. Une sorte de Twingo avant l’heure ! Pierre Bercot, enthousiaste, demande une version roulante.

Il imagine pouvoir en produire 1 000 par jour, et organise des tests cliniques… qui s’avèrent désastreux ! De nombreux designs ont été étudiés, mais aucun n’a été jugé acceptable par les clients potentiels. On a même imaginé une version plus grande de la G-Mini, l’EN101 "Shadok" dotée d’un 903 cm3 Fiat, qui, elle, s’approchait carrément d’un Peugeot 1007 avec plus de 40 ans d’avance.

Là encore, les acheteurs potentiels rejettent. Par ailleurs, Citroën qui pâtit de finances mal en point (surtout à cause du calamiteux Projet F !) et a déjà bien des projets sur le feu, décide d’abandonner l’industrialiser la G-Mini. La nouvelle 2CV sera la Dyane, infiniment moins ambitieuse mais aussi moins coûteuse à réaliser, qui sortira en 1967.

Pourtant, la firme de Javel continuera à explorer la voie de la mini-voiture jusqu’en 1977, en produisant des maquettes plus ou moins bizarres, certaines à portes coulissantes. On ne peut s’empêcher de penser que tout ça ne fut pas totalement vain.

En effet, en 1986, Citroën a bien sorti une auto très compacte, l’AX, au Cx remarquable de 0.31. Figurez-vous qu’on avait imaginé pour elle une carrosserie monocorps, retoquée, elle aussi, par les clients potentiels. Le monovolume arrivera en 1984 grâce à l’Espace, produite par Matra mais commercialisée par Renault qui, en tant que régie nationale, pouvait prendre des risques financiers effrayants pour les groupes privés…