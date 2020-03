Gemballa prévoit de produire une 911 "tout-terrain"

L'an prochain, Gemballa fêtera ses quarante ans. Et quoi de mieux pour célébrer cet anniversaire que de lancer des modèles exclusifs, exceptionnels et complètement fous ? Le préparateur allemand, au passé sulfureux (son fondateur, Uwe, avait été assassiné en 2010, sur fond de liens étranges avec des mafieux d'Europe de l'Est), essaie de sortir d'une période judiciaire compliquée opposant la société ayant repris les droits de Gemballa au fils d'Uwe.

Cela n'empêche pas la nouvelle entité (Gemballa GmbH) de faire parler d'elle en annonçant le lancement de plusieurs modèles inédits dans les 24 prochains mois. A commencer par l'Avalanche 4x4, une auto tombée aux oubliettes avec les problèmes de la société, mais qui refait aujourd'hui surface. Il s'agit, pour rappel, d'une version très extrême et tout-terrain de la 911. Un traitement qui sera également appliqué au Cayenne avec le Tornado 4x4.

Gemballa avait par ailleurs prévu de présenter une nouvelle supercar rappelant la 959 au salon de Genève, mais celui-ci ayant été annulé, les plans de la société ont été chamboulés. Il faut toutefois se méfier des effets d'annonces avec ce genre de préparateur à la santé pour le moins fragile.