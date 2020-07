Grand SUV : PSA en veut plusieurs !

Chez DS Automobiles on le nomme DS ASL, c’est le petit nom du concept-car DS Aero Sport Lounge. Pour la marque ce n’est plus un SUV mais plutôt une berline évoluée, qui serait dotée d’une aérodynamique poussée, d’un confort de limousine et d’un design de caractère. Quoi qu’il en soit il s’agit pour le moment que d’un prototype et si un modèle de série s’inspire un jour de cette étude de style, beaucoup de choses seront modifiées lors du passage en grande série. À commencer par le design intérieur et certains matériaux pour le moins originaux, comme la paille qui recouvre la planche de bord !

En priorité pour la Chine et l’Allemagne

Mais un concept-car n’est jamais le fruit du hasard et le prototype DS Aero Sport Lounge prouve que chez PSA on s’intéresse de près au grand SUV (ou ASL pour DS Automobiles). C’est qu’un modèle de ce type manque dans la gamme des constructeurs de PSA. Pour le marché chinois qui a besoin de modèles familiaux, mais aussi pour le marché allemand. C’est pourquoi PSA planche un modèle qui sera décliné de différentes façons pour de nombreuses marques du groupe.

Base Alfa Romeo

Afin de limiter les coûts de revient, PSA utilisera une plateforme connue. Ce sera vraisemblablement la plateforme Giorgio de FCA qui équipe déjà les Alfa Romeo Giulia et Alfa Romeo Stelvio. Sous le capot on trouvera des motorisations hybrides rechargeables (comme celles des Peugeot 3008 et Opel Grandland X), mais aussi de l’hybride léger et une motorisation 100 % électrique avec le nouveau moteur Nidec associé à une batterie inédite fabriquée par Saft France. Avec ce modèle qui devrait mesurer 5 m de long, il n’y aura pas de strictes motorisations thermiques disponibles afin de limiter le plus possible les rejets de CO2. Ce véhicule pourra accueillir cinq ou sept personnes en fonction de la version choisie. Pour le reste, design intérieur et extérieur seront modifiés pour se caler sur l’identité stylistique de la marque. Le profil SUV Coupé pourrait être conservé pour le modèle de DS Automobiles, tandis les autres marques pourraient disposer d’un SUV à la ligne de toit moins fuyante.

La marque de Luxe aura la primeur

DS Automobiles devrait être la première marque dotée de ce nouveau modèle. La marque de luxe fera un effort particulier sur le plan du style intérieur avec cuir, bois à profusion. Le confort sera optimal grâce à une suspension pilotée. Ce véhicule devrait devenir le fer de lance de la marque et se nommer DS 9 Crossback E-Tense. Ce DS 9 Crossback E-Tense arriverait en 2022 et devrait être commercialisé à un tarif assez élevé, proche des 60 000 € pour le modèle d’entrée de gamme.

Pas de grand SUV pour Citroën

Un an après la découverte du DS 9 Crossback on aura droit à une déclinaison pour la marque au Lion qui devrait se nommer Peugeot 6008. L’i-Cockpit sera bien sûr au programme de ce modèle qui devrait être doté d’un comportement routier dynamique. La marque Opel aura droit à son grand SUV proche de celui de Peugeot. Celui-ci sera décliné chez le constructeur anglais Vauxhall. La seule marque qui ne devrait pas disposer de ce modèle pourrait être Citroën. Le Citroën C5 Aircross restant le fer de lance de la marque avec la future Citroën C5 qui devrait être dévoilée l’an prochain.