Honda City : plus sexy qu'une Jazz, mais pas pour nous

L'année dernière, Honda dévoilait la nouvelle génération de City, une "polyvalente" qui repose sur une base de Jazz mais qui est en fait plus habitable, plus grande et plus vivable. Une voiture qui aurait probablement son public en Europe où le segment B des Renault Clio, Volkswagen Polo et autres Suzuki Swift fonctionne, mais il n'en est rien : la City est produite pour l'Asie du Sud Est, principalement la Thaïlande et l'Inde.

Aujourd'hui, Honda dévoile les images de la version Hatchback (l'an dernier, seule la variante à trois volumes avait été présentée). Une auto globalement consensuelle mais du coup moins clivante que la Jazz que nous avons en Europe. Comble du design : c'est la nouvelle Jazz qui paraît dessinée pour les marchés émergents alors que cette City, vendue uniquement en Asie, ferait presque... européenne dans le style.

Longue de 4,34 mètres (plus court qu'une Civic, mais aussi beaucoup plus grand qu'une Clio...), cette Jazz embarque un trois cylindres 1.0 turbo de 120 ch et 173 Nm avec transmission à variation continue, pour des rejets de CO2 sous les 100 g/km. Clairement, une telle auto aurait eu un vrai potentiel en Europe avec de tels arguments, d'autant plus qu'elle semble être à la page d'un point de vue technologique, mais il faudra se contenter de la Jazz et de la Civic, avec un immense gap entre les deux.