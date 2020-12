Honda peut-il vraiment relancer la S2000 ?

Développer une voiture de sport pour un marché de niche, qui plus est avec un moteur thermique, est devenu quelque chose d'inconcevable à l'aube de 2021. D'abord parce que cela demanderait des investissements importants, mais aussi parce que les normes actuelles et les amendes en cas de dépassement de CO2 menacent tous les modèles trop gourmands en carburant. Autant dire que ceux qui espèrent revoir un jour une S2000 au catalogue de Honda vont devoir prendre leur mal en patience, voire carrément passer définitivement à autre chose.

Pourtant, une rumeur enfle depuis quelque temps : la S2000 pourrait bien faire son retour. Et aujourd'hui, c'est le magazine Forbes qui annonce d'une source "chez Honda" que le cas S2000 est bel et bien discuté en interne.

La S2000 fêtera ses 25 ans en 2024, date à laquelle nous pourrions la revoir. Notre confrère américain parle d'un modèle faisant appel à de l'aluminium et à certaines pièces en carbone pour limiter le poids, tandis que le 2.0 VTEC atmosphérique serait troqué contre le 2.0 turbo de la Civic Type R, avec plus de 320 ch à la clé.

Des suppositions, évidemment, bien précoces, mais y a-t-il seulement un espoir ? Toyota a prouvé avec la GR Yaris qu'il était encore possible de sortir une voiture développée d'une feuille blanche (elle ne partage finalement presque rien avec la Yaris classique) et trouver un public, quitte à la commercialiser à un tarif salé, et malgré le malus.

Par ailleurs, Honda a récemment annoncé rejoindre le "pool CO2" créé avec Tesla, avec notamment Fiat, pour partager les crédits carbone du constructeur californien et éviter les dépassements d'objectifs en matière de rejets des modèles du catalogue. S'il y a encore de la marge, elle pourrait donc être prise par une S2000 qui, de toute façon, restera un modèle confidentiel et n'ayant que peu d'impact sur les valeurs de CO2 de Honda.

Alors, S2000, ou pas ? Peut-être, mais en production limitée, probablement, et avec un tarif assez dissuasif pour les petits budgets. Dans ce format là, elle risque de se vendre, et de partir très, très vite. Et d'ailleurs, rien ne dit du tout que cette auto serait vendue en France...