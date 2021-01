Hubert Auriol, automobiliste un peu, motard beaucoup

Il s'est illustré dans ce qui a été la période la plus faste et emblématique du Paris Dakar, le vrai, celui qui ralliait justement le Sénégal, avant que la course ne soit aujourd'hui réorientée vers d'autres contrées. Hubert Auriol est parti à 68 ans, laissant derrière lui, avant tout, un passif de motard. Si vous avez manqué l'information, retrouvez à ce sujet notre sujet sur Caradisiac Moto sur l'aventurier né en éthiopie, lui qui a commencé par le Trial avant de finir dans la grande douleur le Dakar de 1987, à 2 jours de l'arrivée.

Hubert Auriol, c'était la moto beaucoup (Husqvarna, Yamaha, BMW, Cagiva...), et la voiture, un peu. Cinq années après ses deux fractures de cheville sur le Dakar, Auriol revient au volant d'un quatre roues. Et il remporte l'épreuve en 1992 (ce fut alors Paris - Le Cap) avec un indémodable Mitsubishi Pajero. C'est le premier concurrent à remporter le Dakar à la fois en moto et en auto.

Il passa finalement à l'organisation de la course deux ans plus tard. Il reviendra quand même s'essayer à la dureté de ce Raid en 2006 avec un Isuzu D-Max, mais les temps ont bien changé : les GPS ont remplacé les cartes imprimées.

"Si c'est impossible, ça devient intéressant" était sa devise. Il aimait en effet les défis, que ce soit au guidon, au volant, dans les airs avec Henri Pescarolo ou à la télévision comme présentateur de la première année de Koh-Lanta, sur TF1.