Hyundai bat Citroën et Renault est en pleine forme

Renault présente un bon bulletin, pour le moment

Jusqu'ici, tout va plus que bien. Alors que l'automobile est en crise, Renault, qui vient de publier son résultat, garde le moral. Et pour cause : son bénéfice est en hausse à 4,26 milliards d'euros, comme son chiffre d'affaires. Mais si l'exercice précédent était au beau temps, celui qui arrive risque de voir les nuages se profiler, sous a forme d'amendes CAFE, que Luca de Meo estime à 1% de son chiffre d'affaires et d'actions Nissan qui se déprécient de jour en jour. Mais le patron reste optimiste et prévoit même de vendre 20% de voitures électriques, alors qu'il a dû se contenter d'en écouler 9% l'an passé. La foi et les nouveaux modèles (R5, R4, A290) soulèvent les montagnes.

Citroën e-C3 : le Hyundai Inster lui met la misère

Qui l'eût cru ? Dans son comparatif des deux petites citadines, Alan Froli est formel : la Hyundai Inster s'offre une victoire sans bavure sur la Citroën e-C3. S'il reconnaît que la Française est spacieuse, cossue et moelleuse, la Coréenne s'afffiche à un prix imbattable, et offre un comportement routier sécurisant et des astuces bien vues. Y a pas photo.

Des airbags Takata qui continuent leurs ravages

L'affaire n'en finit plus. Depuis des mois, les airbags Takata font l'objet de rappels, notamment chez Citroën dont les modèles C3 et DS3 ont fait l'objet d'un stop drive l'an passé dans le sud de la France. Le nord du pays est désormais également concerné. 237 500 propriétaires de ces autos, fabriquées entre 2008 et 2013 doivent immédiatement arrêter de les conduire. Une affaire qui n'en finit pas de poser des questions, d'autant que les pouvoirs publics s'en mêlent.

Drôle de drame chez Nissan

Les épisodes se suivent sans jamais se ressembler. Comme une série télé bien menée, le drame que vit Nissan se construit à base de rebondissements quasi quotidiens. Après la rupture des négociations pour la fusion avec Honda, place au retour possible des tractations, à une condition : que Makoto Uchida, le patron de Nissan présente sa démission. Quelques jours plus tard, nouvelle tragédie : Moody's dégrade le constructeur mal en point. Et pour boucler la semaine, on apprend que Tesla a été contacté pour investir dans Nissan. Suite au prochain épisode.

