Hyundai dévoile le nouveau Tucson, disponible en hybride

Cinq ans et demi après son apparition, le Tucson troisième du nom laisse déjà la place à un tout nouveau modèle. N'allez pas y voir les conséquences d'un échec, le modèle a connu une belle carrière, notamment en France, où plus de 50 000 unités ont été écoulées. Le SUV compact a même représenté en 2019 un quart des ventes du constructeur dans l'Hexagone.

Mais chez Hyundai, les modèles ont toujours un cycle de vie court. Designers, ingénieurs et metteurs au point n'ont pas le temps de s'ennuyer ! Et ils ont beaucoup travaillé pour ce quatrième Tucson, puisque tout change. Le modèle repose ainsi sur une nouvelle plate-forme et il est le premier SUV de la marque qui profite du nouveau design "Sensuous Sportiness". Un look qui devrait marquer les esprits.

On a même l'impression d'être face à un concept-car grâce à cette originale face avant avec une signature lumineuse intégrée à la calandre. La continuité entre la grille et les optiques supérieures est ainsi parfaite. Le Tucson muscle son allure avec de nombreuses arrêtes saillantes. Les ailes avant à l'aspect gonflé se prolongent dans les portières. Le Tucson conserve ses passages de roues anguleux. Le chrome qui surligne les vitres vient retomber le long de la lunette. L'élément fait ainsi office de séparation pour avoir une silhouette bicolore. À l'arrière, le SUV se met à la mode du bandeau de feux, avec de chaque côté des crocs lumineux. Le logo est placé sur la lunette.

À l’intérieur, le contraste est saisissant : si l'extérieur est anguleux et exubérant, la planche de bord mise sur la finesse et les courbes douces. L'ambiance est épurée, avec une partie haute dégagée. L'instrumentation se contente d'un écran (en série dès la base) derrière le volant, sans casquette. Les contours de la console centrale se prolongent jusqu'aux portes, englobant au passage les aérateurs latéraux. Si la console intègre un écran de 10,25 pouces, il reste des commandes directes pour la clim. Mais elles sont tactiles.

Hyundai promet une habitabilité en progrès, même si l'empattement ne gagne qu'un centimètre. La marque soigne les attentions pour les passagers de la banquette. Par exemple, s'ils veulent dormir, il y a un mode qui permet de couper les haut-parleurs à l'arrière. Côté coffre, le volume atteint 541 litres. La banquette peut se rabattre en 40/20/40.

Ce changement de génération est l'occasion de remettre à jour la dotation. Le freinage automatique d'urgence gagne la fonction intersection, le régulateur de vitesse adaptatif s'aide des infos de la navigation. Dans les embouteillages, on a aussi une alerte de redémarrage, qui vous prévient lorsque le véhicule devant vous avance. On peut aussi avoir un système qui permet de faire sortir son véhicule d'une place de parking depuis l'extérieur via une télécommande.

Outre le design totalement revu, la grande nouveauté de cette génération est l'hybridation. Le modèle va même faire coup double avec un hybride simple de 230 ch et un hybride rechargeable de 260 ch. En France, le Tucson sera aussi proposé avec un bloc essence 1.6 T-GDI de 150 ch à hybridation légère et un diesel 1.6 CRDI de 136 ch, lui aussi à hybridation légère et qui proposera en option la transmission intégrale.

Ce nouveau Tucson doit rejoindre les concessions en novembre. Les prix seront connus en octobre.