Hyundai dévoile le XCient, le premier camion hydrogène au monde

Si certains, comme Tesla, mise sur les batteries pour mouvoir les premiers camions électriques, Hyundai a choisi une tout autre technologie pour son premier tracteur de nouvelle génération : le XCient. Derrière ce nom barbare se cache ce que certains acteurs du monde du transport de marchandises espèrent voir arriver un jour : un camion hydrogène.

Les 10 premiers exemplaires de ce XCient sont livrés en Suisse, et la marque justifie ce choix par des raisons fiscales et environnementales : "l'une d’elles tient à la redevance sur le trafic des poids lourds en Suisse (LSVA), qui ne s'applique pas aux camions zéro émission. Cela équilibre les coûts de transport par kilomètre d’un camion à pile à combustible par rapport à un camion diesel classique. L’étude d’opportunité de Hyundai repose sur la seule utilisation d'hydrogène propre générée à partir d’hydroélectricité. Afin de réduire véritablement les émissions de carbone, tous les camions doivent fonctionner exclusivement à l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables. La Suisse est l’un des pays qui compte la plus grande part d’hydroélectricité à l’échelle mondiale et peut ainsi fournir une énergie renouvelable suffisante pour produire de l’hydrogène".

Ce tracteur en 4x2 est doté de deux piles à combustible de 95 kW chacune et de plusieurs réservoirs contenant 32 kg du précieux combustible. L'autonomie serait de 400 km en charge de 18 tonnes, pour une recharge prenant entre 8 et 20 minutes. La Suisse n'étant pas un pays immense, Hyundai profite d'un cahier des charges allégé pour fournir ce camion à des opérateurs commerciaux, en collaboration avec la société suisse H2 Energy.

A terme, Hyundai vise 1600 XCient sur le marché. La marque coréenne travaille actuellement à un nouveau camion capable d'effectuer 1000 km sur un plein grâce à une nouvelle génération de pile à combustible. Un camion qui visera cette fois toute l'Europe et l'Amérique du Nord.