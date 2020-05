Hyundai i20 : la version sportive N confirmée

Avec la i30 N, Hyundai a réussi son entrée sur le marché des sportives. L'auto a été bien accueillie par la critique… et par le public, avec de bonnes ventes. De quoi motiver le coréen à persévérer ! Il concocte ainsi deux nouvelles N pour l'Europe : le Kona et l'i20.

La marque vient de donner un avant-goût de cette dernière, avec des images d'un prototype prises lors d'une séance de tests hivernaux en Suède. Bon, le camouflage reste épais ! À part les nouvelles jantes et de beaux rétroviseurs profilés, on ne découvre rien. Et côté informations techniques, ce n'est pas mieux, Hyundai ne dit rien ! La nouvelle génération de l'i20, attendue dans les concessions d'ici la rentrée, plafonne pour l'instant à 120 ch. Cette variante N devrait grimper à 200 ch environ.

On a donc vu des teasers plus intéressants. Mais cela a au moins le mérite d'officialiser le projet d'une i20 sportive, qui permettra enfin d'avoir un lien entre le modèle de série et l'engagement de la marque en WRC. D'ailleurs, lors des tests en Suède, le prototype a été pris en main par un conducteur de choix : Thierry Neuville, pilote pour Hyundai. Après son test, il a déclaré : "Véhicule très intéressant. Très précis. Très maniable. Le moteur offre de belles montées en régime et sa sonorité est également très intéressante."

Hyundai indique qu'il en dira davantage prochainement.