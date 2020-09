Hyundai Kona Electric : infatigable - Salon de l'auto Caradisiac

Ce qui impressionne aussi, c'est le lieu dans lequel nous vous présentons ce véhicule. Le salon Caradisiac se déroule en effet au sein du hangar à dirigeables d'Ecausseville, au coeur de la campagne du Cotentin. Un bâtiment de 150 de long, 30 m de large et 30 m de haut, qui date de 1916, et chargé d'histoire, contrairement au Hyundai Kona, qui ne débarque qu'en octobre 2017 en France, en version thermique d'abord. Il surfe sur la vague déferlante des SUV urbains, dont la mode ne se dément toujours pas d'ailleurs. Le constructeur coréen ne pouvait se passer de "son" modèle sur le segment.

Et c'est un modèle très fort en look qui est alors présenté. La calandre "cascade grill", des optiques à double étage, des boucliers très travaillés, des lignes musclées, le Kona en jette.

Quelques mois plus tard, la version 100 % électrique, dont il est question ici, arrive à son tour. Et elle est tout aussi originale, même si la disparition de la calandre ouverte, au profit d'une calandre fermée favorable à l'aérodynamique, transforme son faciès, que vous découvrez ici sous la voute de 30 m de haut du hangar à dirigeable d'Ecausseville, dans la Manche. Où l'on faisait voler dès 1916 des engins déjà "écologiques".

Mais revenons au Kona. Ce qui impressionne le plus avec ce SUV électrique, c'est son efficience. Sa batterie de 64 kWh, qui entraîne un moteur de 204 ch tout de même, promet une autonomie WLTP de 482 km. Dans la vraie vie, c'est faisable, si l'on mixe route, ville et autoroute (pas trop).

Mais mon collègue Pierre Desjardins, qui lui a fait subir la torture du périphérique parisien, en a obtenu alors la quintessence. Il a réussi à parcourir une distance incroyable de 734,4 km en une seule charge ! "Plus forte que Tesla !" titre-t-il, du coup. Eh oui, les coréens sont les nouveaux rois du VE, manifestement, avec une efficience remarquable pour ce SUV urbain.

Il est de plus performant lorsqu'il en est besoin, confortable, bien équipé, et affiche des tarifs presque raisonnables (à partir de 42 700 €). Et plus raisonnables encore pour la version à petite batterie 39,2 kWh (39 400 €).

C'est dans l'essai des plus complets de ma talentueuse consœur Eve Stocchi que l'on apprend le kilométrage en conditions réelles – avec un mélange de routes diverses et une conduite classique – que l'on peut attendre d'une Hyundai Kona EV en une charge de sa batterie de 64 kWh : environ 420 km. Oui mais combien peut-on atteindre en utilisant tous les outils de l'éco-conducteur assidu sur le circuit parfait qu'est le périphérique parisien ?

Avec seulement 25 000 voitures électriques vendues en France l'an dernier (soit 1,5 % de part de marché) et le règne de la Zoé chez Renault, difficile de se faire une place pour les autres constructeurs. Pourtant, Hyundai innove et lance le premier SUV urbain tout électrique… avec une batterie de 64 kWh ! Direction la Norvège, royaume mondial de la voiture verte avec ses 21 % de véhicules zéro émission, pour essayer ce modèle qui risque bien de faire bouger les lignes.

Que vaut le Hyundai Kona Electrique en occasion ?

Pas de contenu occasion sur Caradisiac pour le Kona Electric. Il est clair que nous nous concentrons sur les modèles à forte diffusion, et le Kona Electric n'en fait pas partie. Cependant, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir un avis précis sur sa fiabilité.

Le Hyundai Kona Electrique en occasion Les prix neufs du Kona Electrique : de 34 900 € à 46 400 € Les prix en occasion du Kona Electrique : de 25 990 € à 43 900 € Plus de 70 annonces de Hyundai Kona Electrique d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac La marque Hyundai en elle-même bénéficie d'une réputation de fiabilité qui n'est pas usurpée. Tous les modèles sont d'ailleurs garantis 5 ans, et ce Kona Electric bénéficie d'une garantie 8 ans ou 160 000 km sur sa partie électrique (batterie). Globalement, il n'y a donc aucun stress à avoir lorsque l'on signe un chèque pour un Kona, quel qu'il soit, thermique, ou électrique.

