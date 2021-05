Hyundai Kona Hybrid restylé - Retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai

Sorti il y a deux ans, le Hyundai Kona Hybrid a depuis fait cavalier seul, étant la seule proposition avec une double motorisation essence/électrique dans la catégorie des SUV urbains. Mais deux rivaux de choix ont fait leur apparition sur le marché ces derniers mois : le Honda Jazz Crosstar, version surélevée de la citadine du même nom, et le Renault Captur E-Tech qui reprend la motorisation hybride simple de la Clio. Mais le coréen garde comme argument une chaîne de traction qui a fait ses preuves et un restylage encore frais qui lui donne un vrai coup de jeune esthétique et met à jour ses équipements de sécurité.

En attendant un comparatif en bonne et due forme avec cette nouvelle concurrence, nous allons dès demain prendre en main le Kona pour constater ses évolutions. Et comme d'habitude, nous vous proposons de nous accompagner pour assister à nos premières impressions, en direct sur notre page Facebook puis en différé ici même.