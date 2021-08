Hyundai : le Kona disponible en N Line

À la rentrée 2020, Hyundai a dévoilé le Kona restylé. Parmi les nouveautés, une version au look sportif N Line. Celle-ci est enfin disponible à la commande. Ce genre de variante, au design musclé mais proposée avec des moteurs classiques, connaissant un grand succès, Hyundai fait coup double avec deux niveaux glissés entre les finitions habituelles.

Il y a d'abord la N Line Creative, affichée au même prix que la Creative. Pour cela, quelques équipements en série sont supprimés pour avoir à la place le kit carrosserie N Line. Avec lui, il y a des boucliers spécifiques, avec notamment à l'avant une calandre surmontée de fentes.

Les protections latérales sont peintes couleur carrosserie. La N Line reçoit aussi des jantes spécifiques 18 pouces. À bord, on trouve un pédalier en aluminium, des inserts décoratifs et des surpiqûres rouges ou encore un ciel de toit noir. La N Line Creative a en série les phares et feux LED, les feux de route automatiques, l'affichage tête haute, l'accès démarrage mains libres, l'écran tactile 8 pouces, l'instrumentation numérique, la caméra de recul…

Au sommet de la gamme, il y a la N Line Executive. Elle coûte 1 000 € de plus que l'Executive, ce qui fait qu'elle garde ses équipements de série et ajoute le kit carrosserie. Elle ajoute aussi la sellerie cuir/alcantara et les sièges ventilés. Sur les Executive, on a en série l'aide au stationnement avant et la surveillance des angles morts.

À noter que les N Line sont réservées au moteur essence de 120 ch. Le prix est de 26 400 € pour la Creative et 29 450 € pour l'Executive.