Il n'y a pas que la génération Z qui préfère les Allemandes

La voiture serait-elle générationnelle ? Assurément au vu de la cote de certaines youngtimers qui a flambé ces dernières années. Si de nombreux modèles d’hier sont les collectionnables d’aujourd’hui, les goûts et les couleurs sont propres à chacun et dépendent aussi des générations. C’est ce qu’indique l’institut de sondage YouGov.

Ils se sont amusés a classé les marques privilégiées par les différentes générations de futurs potentiels acheteurs français. Ainsi, sont représentées la génération Baby boomer (née entre 1946 et 1964), la Gen X (1965-1980), la Millennial (1981-1996) et la Z (1997-2006) avec des résultats très différents, voire opposés.

Lorsque les Boomer placent en tête Peugeot suivie de Renault, la génération Z les rétrograde respectivement à la cinquième et huitième positions. Quant à Citroën classé cinquième, la marque ne figure même pas dans le top 10.

Si les marques françaises attirent moins les jeunes générations, la tendance est inverse pour les marques allemandes. BMW remonte de la huitième à la première place, Audi de la quatrième à la deuxième, Mercedes de la sixième à la troisième et Volkswagen de la septième à la quatrième. Dès la génération X, ces marques opèrent une belle évolution. Porsche et Ferrari remontent également au fil des générations, mais d’une façon douce.

Le design ne fait pas tout, mais…

Si le prix reste un facteur d'achat déterminant, l'image de marque et le design sont également des facteurs déterminants. Sur ce dernier point, il faut avouer que Mercedes propose des modèles plus sexy depuis notamment l’apparition de la Classe A de troisième génération apparue en 2012, la marque prend des risques avec un design plus agressif et dynamique, notamment pour rajeunir leur clientèle. De son côté, Bmw a aussi changé son fusil d’épaule, notamment avec leur calandre béante, et Audi a su également faire évoluer son style. Les designers des marques tricolores ne sont pas pour autant restés les bras croisés, mais elles ne séduisent pas autant.

Toutefois le plus important reste sans doute de plaire à ceux qui achètent des voitures neuves, c’est-à-dire les personnes âgées de 55 ans en moyenne. En revanche, il se pourrait que les modèles les plus collectionnés dans le futur soient ceux qui font rêver les plus jeunes aujourd’hui. Une question de génération, comme souvent.