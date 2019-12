Il tente un dépassement à vive allure avec un bateau sur une remorque

En réponse à

oui, mieux vaut ne jamais doubler, c'est plus prudent.

et tant pis si on doit rester au cul d'un trainard.

là, présentement, on ne connait pas la vitesse précise et ce qui s'est passé précisément au niveau de la remorque et de l'attelage.

possible également que les pneus de la remorque étaient sous gonflés.

après, s'il y a du vent, on fait également attention.

bref, si on peur des accidents, mieux vaut ne pas conduire.