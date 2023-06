Il y aura de très gros changements sur la Tesla Model 3 restylée

On attend la version restylée de la Tesla Model 3 depuis le début de l’année. On pensait même qu’Elon Musk nous la présenterait lors de sa grande conférence de presse organisée l’hiver dernier, ce qu’il n’a finalement pas fait. Mais le patron de la marque américaine a bien confirmé depuis l’arrivée imminente d’un nouveau modèle. Il y a quelques semaines, on a aussi pu observer les traits d’une Tesla Model 3 au design très différent de celui du modèle actuel, qui serait précisément ce véhicule restylé tant attendu.

D’après les spécialistes de Teslascope qui affirment disposer d’informations internes données par des employés de Tesla, cette Model 3 restylée incorporera de nombreuses nouveautés techniques. Elle disposera d’une direction de type « steer by wire » entièrement électronique et sans lien mécanique avec les roues, pouvant être utilisée au choix avec un volant classique ou un modèle « yoke ». Elle possèdera aussi la version HardWare4 la plus évoluée du système de conduite semi-autonome, un intérieur à la fabrication revue et à l’éclairage ambiant modifié.

D’ici la fin de l’année ?

Outre un éclairage LED matriciel pour les optiques avant, cette Tesla Model 3 restylée utilisera une technologie de caméra différente sur son bouclier. Mais on ignore toujours quand elle arrivera enfin sur le marché. Certaines sources évoquent une présentation cet été, d’autres parlent plutôt d’une commercialisation lancée au début de l’année dernière seulement. Tout cela aura forcément des conséquences sur le prix de la Tesla Model 3 en neuf et en occasion, une valeur particulièrement fluctuante depuis quelques mois…