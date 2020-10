Jaguar dévoile la XF restylée

Le restylage de la routière de Jaguar aura pris du temps. Plus de cinq ans après son lancement, et quasiment en même temps que le cousin F-Pace, la XF reçoit une mise à jour bienvenue. Les ventes se sont en effet effondrées l'année dernière en Europe, la faute à une concurrence rude avec des renouvellements, notamment chez BMW et Mercedes. Aujourd'hui, la XF tente donc de revenir dans la danse, non pas avec une recette miracle, mais avec des évolutions intéressantes.

La marque britannique a su trouver un bon équilibre entre le maintien du design de l'auto et des évolutions inévitables, notamment au niveau des boucliers et des feux, entièrement LED à l'avant. A l'intérieur, les modifications déjà vues sur le F-Pace restylé se retrouvent ici avec un grand écran multimédia légèrement incurvé de 11,4 pouces, intégré dans un univers très cossu sur cette version haut de gamme.

L'instrumentation est évidemment totalement numérique avec un écran 12,3 pouces. En matière de connectivité, la XF se met à la page avec les mises à jour à distance et le dual-sim. Bardée d'aides à la conduite, cette XF fait aussi appel à des éléments intéressants comme le rétroviseur central électronique relié à la caméra arrière, permettant d'avoir une vue dégagée, même avec des occupants à l'arrière.

Trois niveaux de finition seront proposés : S, SE et HSE, à chaque fois compatible avec le pack R-Dynamic pour ceux qui souhaiteraient plus de sportivité.

Nouveau diesel

Comme sur le reste de la famille Jaguar, la XF abandonne le V6 au profit d'une nouvelle famille de moteurs Ingenium. La grosse nouveauté est l'apparition d'un quatre cylindres diesel à microhybridation de 204 ch, qui remplace l'ancien bloc de 180 ch. En essence, on retrouve pour l'instant deux blocs : un quatre cylindres 2.0 turbo décliné en 250 et 300 ch, cette dernière étant uniquement associée à la transmission intégrale, qui est en option sur les autres variantes (propulsion). La plus puissante des trois permet à la XF de franchir les 100 km/h en 6,1 secondes.

Surtout, l'arrivée de la microhybridation et le renouvellement du diesel permet de faire tomber le CO2 à 130 g/km, ce qui permettra à la XF d'échapper à des taxes trop importantes. Un critère essentiel pour séduire les professionnels.

La berline débute en France à 51 900 € et le break XF Sportbrake à 55 440 €.