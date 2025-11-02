Japon : la GT Toyota Supra A70, partenaire radicale de la Première ministre Sanae Takaichi

Dans une société nippone toujours dominée par le patriarcat, où les héroïnes semblent indéfiniment cantonnées à l'univers fictif des mangas et des jeux vidéos. Dans un quotidien où la parité est par tradition presque un non-sens et a fortiori souvent discréditée ou au mieux freinée (87 % de cadres dirigeants hommes et seulement 16 % de parlementaires femmes), le parcours de Sanae Takaichi ne manque pas d'interpeller.

Née dans le sud du pays, à Nara, il y a 64 ans, cette admiratrice de Margaret Thatcher occupe depuis le 21 octobre le poste de Premier ministre. Un fait inédit dans l'histoire du Japon. Une fonction que la diplômée en management et en sciences politiques, députée depuis 32 ans et plusieurs fois ministres sous les mandatures de Shinzō Abe*, briguait depuis longtemps, au moins depuis l'automne 2024, lorsqu'elle avait été coiffée au poteau par le vieux sage de son camp, Shigeru Ishiba.

" Dame de fer " nippone

Le destin s'en est ensuite mêlé favorablement. Arigato (ありがとう), merci Ishiba ! La démission inattendue de ce dernier il y a quelques semaines a en effet précipité Sanae Takaichi vers le sommet du pouvoir. La représentante du Parti Libéral Démocrate (ndlr : parti qui a gouverné presque sans interruption depuis 70 ans) est une ultra-conservatrice décomplexée, populiste façon Trump, femme à poigne émancipée mais anti-féministe, négationniste et nationaliste. En dépit de cette personnalité radicale, elle était créditée de 64 % d'opinions favorables dans un sondage réalisé quelques heures après sa désignation par la chambre basse du Parlement.

La mère de Sanae Takaichi était policière. Son père, lui, était employé de bureau chez un équipementier de Toyota. Une marque chère à ses proches et d'ailleurs à l'ensemble des Japonais qui a contribué dès l'enfance à nourrir sa passion de l'automobile. Après des études à l'Université de Kobé, qui la conduisent un temps aux Etats-Unis, elle revient d'un pas décidé au Pays du Soleil Levant. En 1991, pour ses 30 ans, elle choisit d'acquérir sa première voiture neuve. Un rêve de gamine. Après sa Toyota Celica Supra d'occasion, ce sera encore une sportive " maison ", mais une Supra neuve, et une Supra " tout court " cette fois.

Jamais sans sa Supra

A cette époque, la Supra roule de fait avec sa propre appellation. La troisième génération (codée A70) de la légendaire GT officie sur le maché depuis déjà cinq ans. Le coupé sport de 4,62 mètres s'apprête à tirer son épingle du jeu avec une variante inédite. C'est la puissante Supra 2.5 GT Twin-Turbo Limited, équipée d'un six cylindres essence qui développe 280 chevaux et 360 Nm de couple en lien avec une boîte auto à 4 rapports.

La Tokyoïte d'adoption, alors présentatrice sur Asahi, célèbre chaîne de télévision nippone, jette son dévolu sur cette mouture (le haut de gamme de la 3e génération). Elle l'acquiert sous une teinte de carrosserie sélective, le coloris Super White Pearl Mica dont elle avait guetté patiemment l'arrivée au catalogue.

Deux ans plus tard, en 1993, c'est au volant de ce même attelage fonceur à la sellerie cuir Bordeaux qu'on la retrouve, mais devant le parking de l'Assemblée. La trentenaire au caractère rebelle, par ailleurs motarde invétérée et ancienne batteuse pour un groupe de heavy métal, a en effet changé fondamentalement de braquet, et de métier. Elle vient d'embrasser une carrière politique, dans la lignée de ses études finalement. Une carrière qu'elle débute pied au plancher avec la ferme intention d'imposer sa parole à l'échelle nationale.

A la surprise de ses électeurs et de ses collègues parlementaires, Sanae Takaichi utilise sa Toyota Supra pour ses fréquents déplacements officiels entre Nara et Tokyo (1000 km aller-retour). Une façon pour l'ancienne animatrice TV de continuer à rester bien en vue même loin de la lumière des plateaux.

La GT star au musée

La GT au toit ouvrant et aux phares escamotables va agir comme un porte-bonheur pour la politicienne. Elle va éclairer son quotidien sans relâche durant plus de 20 ans, par-delà son premier et bref portefeuille de ministre entre septembre 2006 et août 2007. Ce n'est que lorsqu'elle est rappelée longuement à de hautes responsabilités par Shinzō Abe à partir de 2014, en tant que ministre des Affaires intérieures et des Communications entre autres, que Sanae Takaichi se résigne à garder sa Supra majoritairement au garage.

Près de dix ans s'écoulent. Puis, en 2022, alors qu'elle ne pilote plus franchement son bolide, la sexagénaire finit par confier la destinée de son ex-partenaire de campagne au réseau Toyota de Nara. Joli coup de pub au passage, pour elle et le constructeur. Les mécaniciens restaurent la voiture et lui redonnent son lustre d'origine. La Supra 2.5 GT Twin Turbo Limited est depuis exposée dans un petit musée (Mahoroba Museum) appartenant au distributeur local. A ses côtés, trône le portrait grandeur nature de la nouvelle Première ministre, façon carton pâte.

* Ex-Premier ministre japonais, assassiné en 2022, deux ans après avoir quitté ses fonctions