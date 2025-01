Jean-Philippe Imparato : "Stellantis va dorénavant miser plus sur l'hybride" (et donc moins sur l'électrique ?)

L'échéance de 2035 est toujours là, mais pourtant, les ventes de VE (véhicules électriques) ne sont pas au beau fixe. Ils stagnent et ont baissé en 2024 autant que le marché global, pour schématiser. Alors Jean-Philippe Imparato, nouveau directeur de Stellantis pour l'Europe, depuis le départ de Carlos Tavares le 1er décembre dernier, a fait des annonces, dans le cadre du salon de Bruxelles 2025, que la rédaction a bien évidemment couvert pour vous.

Et l'une d'entre elles peut surprendre. Alors que le respect des objectifs CAFE (limitations des émissions de CO2 moyenne des gammes des constructeurs) est de plus en plus difficile (81 g par véhicule vendu en moyenne en 2025, contre 95 g jusqu'en 2024), et qu'il faudrait vendre de plus en plus d'électriques pour y parvenir, Jean-Philippe Imparato a déclaré qu'un des objectifs prioritaires pour 2025 était de "multiplier les versions hybrides sur les modèles de toutes [ses] marques".

Ainsi, mais on le voit déjà depuis le début de l'année 2024, tous les modèles déjà présentés en électrique seront aussi proposés en hybride, puisque les plateformes Stellantis, multi-énergies, le permettent (les STLA). Cela est déjà le cas pour la Peugeot 208, le 2008, l'Opel Corsa, plus récemment pour la C3, le nouveau 3008 ou le Jeep Avenger. Et ce sera le cas pour l'Alfa Romeo Junior ou la Citroën C4 restylée.

Et c'est surprenant car par exemple, une 208 hybride émet entre 101 et 104 g de CO2/km, contre 0 évidemment pour la version électrique. Et bien au-dessus de la limite de 81 g en moyenne fixée pour 2025...

Mais des primes pour vendre des VE

Ceci dit, le directeur Europe a aussi communiqué sur d'autres mesures. Ainsi, de nouvelles consignes ont été données au réseau de chaque marque du groupe, et des primes sur objectifs de ventes seront octroyées si les commerciaux arrivent à placer des VE auprès de leurs clients, pour aider à atteindre les objectifs CAFE.

Un vrai paradoxe, ces deux annonces... La seconde étant plus logique que la première, et elle sera aidée par le lancement de la nouvelle ë:C3, de la Fiat Grande Panda électrique ou de l'Alfa Romeo Junior...

Enfin, dernière annonce, mais on s'en doutait un peu : la marque chinoise Leapmotor, dont Stellantis a pris le contrôle de 20 % du capital (et 51 % du capital d'une nouvelle coentreprise Leapmotor International), se positionnera comme concurrente frontale pour les modèles électriques d'entrée de gamme. Et ça, c'était une stratégie de son prédécesseur Carlos Tavares : s'associer avec un constructeur chinois, plutôt que de se faire "bouffer" passivement par eux...