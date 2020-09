Jeep : retour officiel du Wagoneer

Voilà une première quinzaine de septembre particulièrement chargée en matière de nouveautés automobiles. Le mois d'août ayant été, comme d'habitude, synonyme de mort cérébrale chez les constructeurs, la rentrée est mouvementée. En particulier chez Jeep, qui prépare deux nouveautés pour la fin de semaine.

Le premier est la version hybride rechargeable 4xe du Wrangler, et la seconde n'est autre que le grand retour du Wagoneer, un grand véhicule familial plutôt axé sur le haut de gamme, qui avait disparu du catalogue il y a 27 ans.

Il s'agira d'un modèle imposant capable d'emmener sept personnes dans le plus grand des conforts. Le Grand Wagoneer viendra se positionner directement au dessus du Grand Cherokee, et bataillera face aux Lincoln Navigator et Cadillac Escalade sur le marché nord américain. En revanche, il semble y avoir bien peu de chances que ce modèle haut de gamme de Jeep se retrouve en Europe. Le constructeur devrait ici privilégier les gros moteurs thermiques.