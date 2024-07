Jets de clous sur le périphérique, voici la méthode peu fair-play des anti-JO

Quartiers interdits à la circulation, voies supprimées, bouchons monstres… Les Jeux Olympiques sont loin d’être une fête pour les automobilistes de la région parisienne.

Un agacement qui pousse certains à utiliser des méthodes peu orthodoxes pour exprimer leur mécontentement. Le quotidien Le Parisien rapporte en effet qu’un compte du réseau X, nommé Zbeul2024 incite à jeter des clous sur les voies réservées « pour que les athlètes et leurs agents de sécu restent bloqués sur le périph dans leur G7 crevé plutôt que de filer pour aller parader au stade ». Les images qui accompagnent ce message sont pour le moins claires puisque l’on y voit des clous de plusieurs centimètres.

Cet appel à la vengeance pourrait être de simples menaces… Seulement, plusieurs chauffeurs de taxi en auraient fait les frais, selon le quotidien. C’est le cas de Mohammed qui a crevé sur l’autoroute A1, mais a tout de même pu rentrer chez lui après avoir regonflé son pneu. En voulant le réparer, il a dû utiliser une clé de six pour dévisser et retirer le gros clou !

Le cas de Mohammed ne semble pas isolé puisqu’après avoir raconté sa mésaventure sur un groupe WhatsApp de taxi, plusieurs de ses confrères témoignent avoir été victimes de crevaison sur les voies réservées aux JO.

Qui se cache derrière ce groupe dont les méthodes pourraient avoir de lourdes conséquences ? Difficile d’y répondre, mais la police y travaille. Au départ, les taxis ont soupçonné les chauffeurs VTC, qui ne peuvent emprunter ces voies, à cause de messages cryptés appelant à « une opération clous voies prioritaires dans la nuit du 25 au 26 ».

Depuis le 15 juillet, les voies réservées sont de service et les amendes pleuvent déjà puisque plus de 400 contraventions ont déjà été dressées en un peu plus d'une journée. Ce rythme ne va que s'accélérer lorsque la vidéoverbalisation sera en service. Au total, 185 km de voies sont réservées aux véhicules autorisés durant ces Jeux Olympiques.