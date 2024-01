Jusqu'où la Peugeot e-208 électrique doit-elle baisser son prix ?

Comme la Renault Clio, la Peugeot 208 vient de passer par la case restylage. Sa version électrique a gagné à l’occasion un groupe motopropulseur amélioré (qu’on avait déjà découvert précédemment) avec un moteur poussé à 156 chevaux et des batteries d’une capacité brute de 51 kWh au lieu de 50 précédemment, permettant d’augmenter l’autonomie maximale à 400 kilomètres contre 363 précédemment.

D’abord lancée à 35 300€, cette E-208 restylée est ensuite passée à 34 850€ au début du mois de novembre. Puis en décembre, le constructeur a décidé de changer sa gamme pour ne réserver le nouveau groupe motopropulseur qu’au haut de gamme GT à 38 850€, imposant l’ancien groupe motopropulseur de 136 chevaux à l’autonomie moindre sur le reste de la gamme. Ce dernier s’affiche désormais à 33 550€ en finition Active, ou 32 550€ actuellement avec une remise immédiate. En quelques mois, l’addition de la citadine électrique a donc sensiblement baissé.

Bientôt de nouvelles concurrentes

Mais Peugeot va peut-être devoir baisser à nouveau le prix de cette E-208 en raison du contexte concurrentiel. Il se trouve qu’au sein même du groupe Stellantis, Citroën prépare actuellement le lancement d’une ë-C3 bien plus abordable avec une entrée de gamme à 23 300€ et une version bien équipée à 27 800€ (avec certes de plus petites batteries de 44 kWh permettant une autonomie maximale de 320 km seulement). Renault, de son côté, a déjà annoncé que sa nouvelle 5 E-Tech coûtera 25 000€ en premier prix avec ses batteries de 40 kWh (autonomie de 300 km environ). Dans sa version haut de gamme avec les batteries de 52 kWh (400 km d’autonomie), cette dernière pourrait coûter à peine plus de 30 000€. Face à elle, la petite lionne risque donc bien de paraître dépassée et devra donc probablement faire de nouveaux efforts.

Rappelons que l’Opel Corsa Electric, disposant des mêmes éléments techniques que la Peugeot E-208, s’affiche actuellement à 36 050€ (remise à 34 550€) avec le moteur de 136 chevaux et les batteries de 50 kWh. L’Allemande paraît donc encore plus élitiste que la Française pour l’instant ! Elle aussi vraisemblablement équipée du groupe motopropulseur de 156 chevaux, la future Lancia Ypsilon devrait elle assumer un positionnement plus élitiste.