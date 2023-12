Après les fuites, un nouveau teaser de la Lancia Ypsilon

Il s’agit d’un véritable feuilleton, plutôt du genre dramatique pour Lancia. La marque communique ce jour un nouveau teaser montrant une partie de l’arrière de la future citadine ainsi que l’optique. Pourtant, sa poupe a fuité sur la toile il y a seulement deux jours.

Néanmoins, on y découvre certains détails encore inconnus jusqu’ici comme la marque inscrite sur le bandeau noir et la typographie utilisée pour le nom Ypsilon. Ce n’est pas tout, la signature lumineuse ronde, très proche de celle du concept-car Pu+Ra HPE, est confirmée. On aperçoit en son centre trois éléments qui constitueront le reste de l’éclairage.

Lancia a beau soigner sa communication autour de celle qui symbolise le retour de la marque, elle semble toujours avoir un train de retard. La mésaventure débute par le vol d’un prototype retrouvé dans un canal de Montbéliard, dans le Doubs. L’histoire aurait pu s’arrêter là si l’auto avait été camouflée, or l’Ypsilon en question était nue.

Puis, nous avons eu accès en exclusivité à une illustration du modèle définitif, avec tous ses détails.

L'intérieur inconnu pour combien de temps ?

Il ne reste finalement que l’intérieur, dont l’aménagement devrait être plus distinctif par rapport aux Peugeot 208 et Opel Corsa, ses cousines techniques. Au-dessus de l’écran tactile, trône le S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), un système qui permettra aux occupants de commander les fonctions audio, de climatisation et d’éclairage par la voix ou en appuyant sur un bouton. En somme, il s’agit d’une commande vocale.

D’ici la révélation officielle prévue au salon de Genève en février 2024, il ne serait plus surprenant de voir apparaître des images de l’intérieur, sans aucun camouflage.