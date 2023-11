L'Abt XGT (2024) veut venger l'Audi R8 face à Lamborghini

Lancée en 2007 dans sa version V8 puis en 2009 dans sa variante V10, l’Audi R8 repose sur un châssis très proche de celui de la Lamborghini Gallardo dans sa première génération et de la Huracan dans sa seconde mouture. Mais elle est toujours restée un peu moins puissante et performante que sa cousine italienne, en raison d’un choix du groupe Volkswagen de ne pas positionner l’Allemande comme une sportive aussi radicale que la berlinette transalpine. La première R8 était tout de même montée jusqu’à 560 chevaux dans sa version GT, contre 570 chevaux pour la plus véloce des Gallardo qui possédait le même moteur (la LP570-4 Superleggera). Arrivée en 2015, la R8 de seconde génération osait même afficher exactement la même puissance que la Lamborghini Huracan (610 chevaux) et offrait une agilité supérieure en piste par rapport à cette dernière jusqu’à son remplaçant par une version améliorée.

Dès la fin de la dernière décennie, pourtant, le groupe Volkswagen a décidé de calmer la R8 et de la replacer en-dessous de la Huracan. Lancée en 2018, la version restylée de la R8 2 se « contente » de 620 chevaux dans sa version Performance haut de gamme et n’a pas droit aux roues arrière directrices aidant beaucoup la Huracan depuis sa version Evo de 2019. Cette dernière a également vu la puissance de son V10 grimper à 640 chevaux en plus de recevoir d’énormes améliorations dynamiques dans ses versions extrêmes (Huracan Performante puis STO). Audi a bien lancé dernièrement une R8 GT à la vocation légèrement plus radicale (la GT), mais cette dernière reste loin des meilleures Huracan en matière de performances et d’efficacité.

Abt venge Audi

Abt Sportsline, préparateur historiquement affilié à Audi connu aussi bien pour ses programmes en compétition que ses kits « tuning », a décidé que la R8 ne pouvait pas s’en aller sans un magnifique feu d’artifice. La voiture à la présentation extrême que vous voyez dans les images de cet article se base sur la R8 LMS GT2, engagée en compétition depuis 2019 et conçue par le département course d’Audi qui vient d’arrêter toutes ses activités thermiques. Mais cette auto-là possède bien des plaques d’immatriculation grâce à un gros travail de développement et d’adaptation réalisé par Abt pendant deux ans. Elle ne pèse plus que 1 400 kg sur la balance (avec un réservoir plein à 90%) et conserve l’aérodynamisme outrancier de la R8 GT2. L’habitacle ne fait même pas l’effort de remettre la planche de bord de la R8 routière, il y a un arceau tubulaire et un volant sans airbag bourré de commandes pour le circuit.

Plus méchante qu’une Lamborghini Huracan STO ?

Sous le capot, on retrouve le fabuleux V10 atmosphérique de 5,2 litres avec 640 chevaux comme dans les Huracan les plus puissantes. La puissance s’expédie uniquement sur le train arrière (conformément à la GT2 de course) et il y a bien des clignotants dans cet univers ridiculement spartiate. On se demande comment Abt a réussi à homologuer pour la route une auto dans cet état mais le résultat est tout bonnement incroyable. Sachant qu’elle dispose aussi de Pirelli P-Zero Trofeo R plus extrêmes que les Bridgestone de la Lamborghini Huracan STO, il y a sur le papier tout pour battre l’Italienne au chrono et venger la R8 pour toutes ses années passées dans son ombre. Elle se limitera à 99 exemplaires et coûtera 598 000€ TTC en Allemagne. Oui, elle coûte aussi plus cher que sa cousine…