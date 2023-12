L'actu de la semaine en photo - Des autos beaucoup trop chères et une alliance qui va faire jaser

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

L'alliance inattendue

C'est, sans aucun doute, l'information de la semaine, qui devrait être largement commentée et précisée dans les jours qui viennent. Selon le magazine économique allemand Handelsblatt, Renault et Volkswagen s'apprêteraient à travailler ensemble en vue de développer leur citadine électrique à 20 000 euros. On sait que les deux groupes ont annoncé qu'une telle voiture est sur les rails, et devrait voir le jour d'ici trois ans. Ce serait une Twingo pour le losange et, peut-être, une ID1 pour VW. Une alliance industrielle permettrait évidemment de mutualiser les coûts de développement d'une plateforme. Ce serait aussi le signal que de tels coûts seraient difficiles à rentabiliser en avançant en solo. Même lorsque l'on s'appelle Volkswagen ou Renault.

Le prix des autos explose, et l'accalmie n'est pas pour tout de suite

Ce constat, Pierre-Olivier Marie l'a dressé dans son enquête de cette semaine. Et son constat est assez effrayant. C'est simple, selon un spécialiste qu'il a interrogé, la hausse constatée depuis quelques années serait de l'ordre de 60%. Et ce n'est pas fini. Selon la même source, les tarifs continueraient de grimper de l'ordre de 15% (au minimum) jusqu'en 2030. Seul avantage : le prix des autos acquises en LOA et que l'on peut racheter en fin de contrat a été calculé sur le prix de l'époque de la signature. Il serait donc inférieur à sa valeur actuelle. Maigre consolation.

Porsche et Volkswagen très très chers SUV

Est-ce pour amener de l'eau au moulin de l'enquête de la semaine ? Toujours est-il qu'Alan Froli s'en est allé tester deux gros SUV assez proches, puisqu’issus du même moule : le Porsche Cayenne Coupé Turbo e-hybrid et le Volkswagen Touareg restylé hybride rechargeable R. Et s'il a apprécié les qualités intrinsèques et les performances des deux engins, il reconnaît également que leurs tarifs sont plutôt hors sol, avec un prix de 103 700,00 € pour les 462 ch du VW et 183 079 euros pour les739 ch du Porsche. Des puissances ébouriffantes et des prix qui le sont tout autant.

Tesla, encore et toujours

En attendant la trêve des confiseurs, Elon Musk fait encore et toujours parler de lui. Par ses frasques sociales en Scandinavie, d'une part, et grâce (ou à cause) de son fameux Cybertruck d'autre part. Au-delà du casse-tête de sa fabrication, reconnu par Musk lui-même, et de ses prix prohibitifs (entre 79 990 et 99 990 dollars aux US), l'étonnant pick-up fait le buzz en raison même de son étonnant design. Alors, moche ou magnifique ? On vous invite à voter.

