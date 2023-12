L'actu de la semaine en photo - Des mauvaises nouvelles en 2024 et une nouvelle Lancia pas si nouvelle que ça.

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

2024, l'année des hausses et du cauchemar parisien

Il semblerait que Pierre-Olivier Marie a fermement décidé de nous plomber le moral pendant les fêtes en attendant la nouvelle année. Son enquête de la semaine peut se résumer en un mot : HAUSSE. C’est simple, en 2024, tout augmente. Les péages d'autoroutes, selon une tradition aussi bien ancrée que les résolutions de la nouvelle année, vont augmenter de 3 %, voir un peu moins. Les assurances entrent elles aussi dans la danse, avec une hausse de 3,5 % pour tous et de 15 à 25 % pour les propriétaires de voitures électriques. Particulièrement gâtés l'an prochain, ces derniers perdront l'exonération de la taxe sur les contrats d’assurance auto (TSCA).

Retrouvez l'intégralité de cette enquête par ici.

Chère conversion du diesel en GPL

C'est l'affaire qui a secoué les médias cette semaine : il serait donc possible de convertir un moteur diesel pour le faire fonctionner au GPL. Une excellente affaire pour rouler moins cher, et pour parcourir les futures ZFE sans changer son auto. Mais l'affaire est-elle réellement bonne ? Manuel Cailliot s'est penché sur la question et relativise l'enthousiasme général. Certes, la transformation est possible, mais le mélange doit toujours contenir 40% de gazole (alors que les moteurs GPL essence peuvent fonctionner à 100% au gaz de pétrole). En outre, la transformation coûte 3 000 euros. Une somme, alors que les possesseurs d'anciens diesels ne sont pas souvent les plus riches de nos compatriotes.

Retrouvez tous les détails de cette conversion.

La future Lancia Ypsilon en exclu

C'est un scoop. Pour la première fois, nous avons pu vous dévoiler le profil définitif de la future Lancia Ypsilon. Mais le moins que l'on puisse en dire, c'est qu'on est très très loin de la promesse différenciante que le groupe Stellantis disait vouloir appliquer à sa filiale premium italienne. Les proportions et la silhouette générale de cette citadine sont très proches de celles d'une Opel Corsa ou même d'une Peugeot 208. Au moins, les rares personnes qui ne savaient pas que Lancia appartient désormais au groupe Stellantis seront désormais au parfum. Alors il reste à prier pour que l'intérieur de l'Italienne soit quant à lui réellement différent de celui de ses cousines.

Retrouvez toutes les informations exclusives sur la future Lancia Ypsilon

Une auto chinoise ramasse un trophée européen, et c'est une première

Jusqu'ici, aucune auto n'avait décroché un prix de voiture de l'année sur le vieux continent. Mais le pas vient d'être franchi par les 30 jurés du prix Autobest. Cette organisation, qui rassemble un journaliste d'un média par pays (et c'est Caradisiac pour la France) a décerné son trophée annuel à la Byd Dolphin qui s'est imposée devant la Hyundai Kona Electric, la Fiat 600e et la Jeep Avenger. Une première qui témoigne, s'il en était encore besoin, de l'importance de l'automobile chinoise en occident. D'ailleurs une autre Byd, la Seal, est également en lice dans l'autre trophée de l'auto de l'année. Il sera décerné au mois de mars prochain.

Retrouvez le classement complet du trophée Autobest.