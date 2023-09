L'actu de la semaine en photos - Le salon de Lyon mais pas que

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, de la semaine sont à relire ou à découvrir, Mais après tout, le week-end est placé sous le signe de la détente et l'actu plus légère et plus insolite a également sa place ici. Ce menu hebdomadaire est, bien sûr, destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

À Lyon, l'auto à foison

Pas moins de 57 articles et vidéos ont été consacrés au salon de l'auto de Lyon en cette fin de semaine. C'est beaucoup, mais cette moisson récoltée par l'équipe de Caradisiac sur place témoigne de l'impact de la manifestation auprès des marques en particulier et du public en général, Car Lyon n'est pas le salon de l'entre-soi. Toutes ces nouveautés, parfois électriques, parfois thermiques, parfois françaises, et parfois étrangères sont, pour la plupart d'entre elles, dévoilées pour la première fois devant les yeux du public, et devant vous, lecteurs. Cette foison est une manière de permettre à tous ceux qui ne peuvent se rendre dans la capitale des Gaules de participer eux aussi, et de visiter à leur tour, le "petit" salon qui a dorénavant sa place à la table des grandes manifestations automobiles.

Retrouvez toutes les infos, articles et vidéos consacrés au salon de Lyon 2023

Ford Fiesta : dernier hommage à la der des ders

Voilà, c'est fini. Depuis le mois de juillet, l'une des citadines polyvalentes les plus craquantes du marché n'est plus fabriquée et n'était donc pas du voyage lyonnais. Un arrêt de production de la Ford Fiesta VI qui met un terme à une certaine époque : celle ou l'on pouvait s'offrir, pour pas (trop) chère, une voiture (relativement) pratique, (plutôt) fiable et (parfois) dynamique. En guise de dernier hommage, Julien Bertaux lui a consacré une maxi-fiche fiabilité et a constaté que petite européeano américaine se montrait plutôt saine. Il souligne également son bon comportement routier, tout en notant ses vilains défauts : un manque d'habitabilité sur cette dernière version. On ne peut pas cocher toutes les cases.

Retrouvez l'intégralité de la maxi-fiche fiabilité de la Ford Fiesta VI

Pourquoi se ressemblent-elles toutes ?

Tous les journalistes auto de la planète ont eu droit à cette question de la part d'un non initié. "Mais pourquoi toutes les voitures se ressemblent ?". Peut-être était-il lassé qu'on lui demande des explications à tout bout de champ, mais toujours est-il que Paul Pellerin a livré des réponses à ce mystère. Il est question, dans son article, de rationalisation des coûts qui explique le clonage de plusieurs modèles, mais aussi une autre rationalisation, celle des gammes qui se réduisent et des marques qui se regroupent On peut avancer une autre explication : le goût commun que nourrissent les clients pour des autos similaires tels que les SUV. Et marquer une différence stylistique sur ce type de véhicule est un cauchemar de designer.

Retrouvez le dossier sur ce phénomène.

Nissan se réveille enfin

On avait un peu oublié la marque japonaise. Mais voilà que cette semaine, Nissan a dévoilé son plan de bataille pour revenir dans la course européenne. Son boss a même fait le voyage en Europe, à Londres précisément, pour expliquer qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner le vieux continent. 19 nouveaux modèles seront lancés d'ici 7 ans, et tous en mode 100% électrique. la Leaf aura, enfin, droit à une nouvelle version, forcément SUVéisée dès l'an prochain et elle sera suivie d'une nouvelle Micra tout aussi électrique. Nissan fait donc le pari de la marche forcée vers les autos à watts, mais aussi un autre pari : celui de miser sur l'Angleterre, ou la marque veut continuer d'investir. À condition de gagner son bras de fer avec le gouvernement britannique qui souhaite taxer les autos à l'export. 13 000 emplois sont en jeu.

Retrouvez toutes les infos sur la résurrection de Nissan.

Une madeleine sportive, propulsion, pour 4 000 euros ? C'est possible

Tout fout le camp, sauf la nostalgie. Stéphane Schlesinger nous le rappelle chaque semaine avec ses autos plaisirs à petit prix qui, forcément ne sont pas des perdreaux du moment, mais n'ont pas perdu grand-chose de leurs sympathiques ingrédients. C'est ainsi que ces jours derniers, il s'est attaché à la Bmw Série 1 produite entre 2004 et 2011, notamment aux versions 118i et 120i. Surprise, elles ne coûtent pas très cher. Même si la fourchette (entre 4 000 et 8 000 euros) va du simple au double, c'est un prix ultra-raisonnable. Le prix du plaisir, du moteur enchanteur, de la propulsion joueuse, même si l'auteur déplore une boîte de vitesses désespérément longue.

Retrouvez la BMW plaisir à petit prix