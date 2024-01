L'actu de la semaine en photos : Renault à l'offensive et un Stellantis confronté à un nouveau dieselgate

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Le losange à l'attaque

Olivier Pagès le dit d'emblée dans sa présentation du nouveau Dacia Duster : "impossible de ne pas craquer". Et c'est vrai que le nouveau SUV franco roumain, l'une des stars du marché dans sa deuxième mouture ne s'est pas loupé. Sa troisième génération a tapé dans le mille côté style, mais aussi dans sa dotation d'équipements comme dans sa qualité de fabrication. La chronique d'un succès annoncée à vérifier dans les prochains mois. Pendant ce temps-là, la maison mère annonce les tarifs de son SUV compact Renault Scénic, qui démarre à moins de 40 000 euros histoire d'éloigner ses rivaux. Une offensive qui ne s'arrête pas en si bon chemin puisque la Megane E-Tech électrique baisse ses tarifs. Une manière pour le losange de reprendre l'avantage après une année 2022 compliquée pour lui comme pour ses concurrents ?

Stellantis en panne ?

L'information n'a pas fait le tour de la planète automobile. Et pourtant, ce qui s'est produit aux États-Unis la semaine passée ressemble fort au scandale qui a ébranlé toute l'industrie en 2015 : le dieselgate. Comme Volkswagen il y a 9 ans, Stellantis a été pris la main dans le moteur : ses Ram 2500 et 3500 disposeraient, comme les VW d'antan, d'un logiciel truqué. Directement visé, le fournisseur de blocs mazout Cummings devra s'acquitter d'une amende de 1,67 milliards. 630 000 pick-up sont concernés par l'affaire. Dans le même temps, les chiffres français du groupe paraissent et ils ne sont pas folichons : Stellantis a dévissé de 17,1 % l'an passé avec une baisse record de 45,2% pour Jeep. Quand ça veut pas ...

Prix des voitures : le chamboul'tout

C'est comme si le marché était pris de panique, face à l'offensive chinoise ou à la politique de Tesla qui joue au yoyo avec les prix. C'est simple : pas une semaine ne se passe sans que plusieurs marques n'annoncent des baisses de tarifs spectaculaires, ou des hausses qui le sont tout autant. Alors que Ford propose sa compacte Focus avec plus de 27% de remise, voilà que le nouveau Duster double ses tarifs par rapport au précédent modèle. Au même moment, Skoda annonce les prix de sa nouvelle grande berline Superb et elle est plus chère que sa cousine Volkswagen Passat. De quoi y perdre son latin, et sa tirelire.

Baisse des prix de l'occasion : une bonne nouvelle, mais pour combien de temps ?

Les débuts d'années sont généralement synonymes de hausse des prix dans tous les domaines. Du coup, quand une baisse, même petite, se profile, on se précipite. C’est ainsi que l'annonce des -1,75 % constatés sur l'année 2022 par l'observatoire de La Centrale est réjouissante. On savait que le marché s'était envolé ces dernières années en raison d'une pénurie et de livraisons retardées sur les voitures neuves. Mais les choses rentrent désormais dans l'ordre et cette stabilité ruisselle sur le prix de l'occasion.

Cette petite baisse de l'occasion et cette stabilisation du neuf est-elle durable ? De mauvaises nouvelles venues de mer rouge pourraient obscurcir l'horizon. Les porte containers ont tendance à se détourner de la zone en raison des attaques des pirates Houtis. Les navires étant forcés de faire le tour de l'Afrique, les tarifs du transport maritime s'envolent et les délais se rallongent à nouveau. CMA-CGM, premier armateur français a déjà annoncé un doublement de ses prix. Or, ces eaux ne transportent pas seulement les voitures fabriquées en Asie, mais aussi des pièces pour les autos assemblées ici, comme les indispensables microprocesseurs.

