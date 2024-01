Nouveautés 2024 - SUV Compacts : Dacia renouvelle son Duster et Renault frappe fort avec Grand Captur, Scénic E-Tech et Rafale

Janvier

Peugeot 3008

C’est le début de la commercialisation pour la troisième génération du Peugeot 3008 qui arrivera en mars en concession. Au programme de cette nouvelle génération un style qui évolue, une base technique remaniée et la possibilité de rouler en tout électrique avec le Peugeot e-3008. Une large gamme de motorisations est prévue avec en entrée de gamme le bloc essence micro-hybridé de 136 ch, mais aussi de l’hybride rechargeable de 195 ch et trois motorisations électriques de 210, 230 et 320 ch.

Toyota C-HR

Début des livraisons du nouveau Toyota C-HR qui voit sa taille se réduire à 4,36 m, ce qui en fait un petit SUV Compact. Il dispose de deux motorisations hybrides de 140 et 200 ch (en 4x2 ou 4x4) et d’une motorisation hybride rechargeable de 225 ch, le prix de l’entrée de gamme de ce modèle est affiché à 34 900 €.

Février

Renault Scénic E-Tech

Renault multiplie les nouveautés en 2024 et reprend les modèles qui ont fait son succès pour les transformer en modèle électrique. C’est le cas du Renault Scénic qui devient Renault Scénic E-Tech et adopte des motorisations électriques de 170 et 218 ch. Il affiche une allure de SUV Compact et perd beaucoup de sa modularité tout en conservant une belle habitabilité. Modèle familial par excellence, il affiche une autonomie WLTP de 470 à 620 km en fonction de la batterie utilisée (60 et 87 kWh).

Volkswagen Tiguan 3

Le Volkswagen Tiguan de troisième génération fait peau neuve et se dote d’un habitacle modernisé. Une planche de bord rectiligne avec deux larges écrans pour l’instrumentation (10,25 pouces) et l’infodivertissement (jusqu’à 15 pouces), le nouveau Tiguan ne fait pas dans la demi-mesure. Affichant un style moins anguleux le Tiguan offre un nouveau visage et il conserve ce qui a fait son charme, son habitabilité généreuse et ses aspects pratiques comme la banquette coulissante.

Mars

Dacia Duster 3

Grand SUV citadin par son tarif ou petit SUV compact, avec une longueur de 4,35 mètres de long, le Dacia Duster de troisième génération navigue toujours entre deux eaux. Si le nouveau SUV roumain a été dévoilé le 29 novembre 2023, les commandes sont ouvertes en mars et les livraisons ne débuteront pas avant juin. La troisième génération du Dacia Duster devrait encore faire un carton, d’autant plus qu’il repose sur la plateforme CMF-B, une base plus moderne qui devrait améliorer son comportement routier. Il affiche également un style plus musclé et un intérieur modernisé avec une instrumentation digitalisée et une grande tablette tactile sur les versions les plus haut de gamme. Il pourra également s’équiper d’un toit vitré panoramique ouvrant et d’un grand nombre d’aides à la conduite. Sous son capot on trouvera la motorisation 1.6 Hybrid de 140 ch du Dacia Jogger, il disposera aussi d'un bloc 1.0 TCe en entrée de gamme et d'un 1.2 48V de 130 ch. Cette offre est amenée à être modifiée quand arrivera la nouvelle norme Euro 7 (2025 ?). Le Duster 3 sera toujours disponible en 4x2 et 4x4. Le prix de ce modèle est connu, il est disponible à partir de 19 690 €, un tarif en augmentation pour un modèle qui reste toujours attractif dans la catégorie.

Avril

BMW X2

Le nouveau BMW X2 affiche un design remanié et voit ses dimensions progresser avec 20 cm de plus en longueur. Ce SUV est lancé dans un premier temps équipé de 4 cylindres thermiques et micro-hybridés. L’essence sera représentée par un 20i de 170 ch (traction) et une version 35i de 300 ch proposée exclusivement en 4 roues motrices. Plus tard viendra un modèle électrique baptisé BMW iX2 qui affichera 313 ch.

Mai

Mini Countryman

Désormais basé sur le BMW X1 et produit dans la même usine allemande que lui, le nouveau Mini Countryman voit son gabarit progresser de 14 cm, ce qui fait qu’avec une longueur de 4,43 m il se classe maintenant dans la catégorie des SUV compacts. Ce modèle arrivera en concession au printemps. Il y a du changement en ce qui concerne le style de ce modèle qui s’inspire du concept-car Aceman avec une calandre imposante, moins de rondeurs, un capot aplati… À bord les modifications sont également importantes et ce qui surprend le plus c’est la grande dalle tactile de 24 cm de diamètre qui a nécessité pour Mini de revoir l’intégration des menus et des paramètres d’affichage avec un nouveau système OS 9.0 plus facile à utiliser et à personnaliser. Sous le capot, on trouve deux moteurs essence et un diesel, mais plus de motorisation hybride rechargeable au programme, car elle est remplacée par deux motorisations électriques de 204 et 313 ch (4x4). La version sportive JCW est aussi de la partie avec un moteur essence 2.0 de 300 ch.

Juin

Renault Rafale

Alors qu’il a été dévoilé en juin 2023, le SUV Coupé Renault Rafale se fait encore attendre et n’atteindra les concessions Renault qu’au printemps. Reprenant le châssis CMF-CD du Renault Austral et de l’Espace, le Renault Rafale reçoit de série les quatre roues directrices du système 4Control. Il accueille dans son compartiment moteur une motorisation hybride de 200 ch avec deux moteurs électriques (un de traction et l’autre servant de générateur). Ce ne sera pas la seule proposition puisque vers la fin de l’année le Rafale pourra disposer d’une offre de 300 ch, grâce à l’adoption d’un troisième moteur électrique entraînant les roues arrière et permettant au Rafale de disposer d’une transmission intégrale.

Juillet

Renault Captur XL

On ne présente plus la Renault Captur dont la version restylée arrive bientôt, mais on ne connaît pas encore sa version rallongée qui pourrait se nommer Renault Grand Captur. Ce modèle qui devrait afficher une longueur de 4,40 m s’intercalera dans la gamme entre le Captur et l’Austral. Il devrait afficher des lignes plus droites que le Captur, dans la lignée de ce que propose le nouveau Renault Scénic E-Tech. Il devrait reprendre les motorisations du Captur.

Août

Jeep Recon

Cap sur l’électrique pour la marque américaine qui propose le Jeep Recon qui est le Jeep Wrangler électrique. Comme lui, il s’agit d’un vrai « crapahuteur » qui peut passer partout en tout-terrain, et cela sans dégager de CO2. Après le Jeep Avenger qui dispose aussi d’une motorisation électrique, le Jeep Recon va plus loin que son petit frère en disposant de motorisations plus puissantes (on annonce plus de 600 ch) et d’une autonomie de 600 km grâce à des batteries de 100 kWh en haut de gamme.

Septembre

Opel Grandland

Opel poursuit son parcours électrique et la gamme du constructeur à l’éclair recevra l’appoint du nouvel Opel Grandland cet été. À l’instar du Peugeot 3008 dont il reprend la plateforme, l’Opel Grandland aura droit à une motorisation essence micro-hybridée de 136 ch, de l’hybride rechargeable et de l’électrique avec vraisemblablement trois niveaux de puissances : 210, 230 et 320 ch. Il conservera à l’avant la célèbre calandre « Vizor » et devrait afficher un profil plus dynamique que le modèle actuel.

Octobre

BMW X3

Le nouveau BMW X3 poursuit ses essais de mise au point et ne devrait pas être lancé avant l’automne. Le style évoluera avec des optiques et des feux plus fins, une hauteur moins importante et une ligne de toit fuyante lui donnant un profil plus dynamique. Sous le capot des motorisations plus efficientes, mais l’on devrait retrouver des blocs essence et diesels ainsi que des motorisations hybrides rechargeables. La version électrique BMW iX3 sera reconduite, mais elle n’arrivera qu’en 2025, c’est ce nouveau BMW iX3 qui inaugurera la nouvelle plateforme Neue Klasse réservée aux futurs modèles électriques de BMW.

XPeng G6

Lancé en Chine à l’été 2023, le XPeng G6 de XPeng Motors est un SUV Coupé qui vient rouler sur les platebandes du SUV Tesla Model Y avec un tarif inférieur à 30 000 € sur le marché chinois. Si le SUV chinois pratique des tarifs aussi attractifs en Europe, il devrait faire très mal, d’autant plus qu’il est basé sur une architecture modulaire (SEPA 2.0) qui accepte une tension de 800 volts. Il emploie de nombreuses pièces en aluminium et les batteries se dotent d’une électronique de puissance au carbure de silicium (peu employé jusqu’à présent sur les véhicules électrifiés). Selon le modèle choisi, il peut disposer de Lidar pour une conduite autonome ou bien encore d’une suspension arrière capable de s’abaisser selon la vitesse du véhicule pour améliorer l’aérodynamique. Deux versions ont au menu de ce SUV Coupé chinois : deux roues motrices et 296 ch ou quatre roues motrices et 487 ch. Pour la batterie, on a aussi le choix entre 66 kWh et 87,5 kWh, XPeng annonce une autonomie de 755 km (selon les normes chinoises) avec la batterie la plus puissante.

Novembre

DS 5

En fin d’année on devrait découvrir le nom du SUV Coupé que DS Automobiles va présenter. Un modèle qui s’inspirera, en ce qui concerne son style, du concept-car DS Aero Sport Lounge de 2020. Ce SUV Coupé que l’on nomme pour le moment DS 5 sera entièrement électrique et devrait disposer d’un choix de plusieurs électromoteurs d’une puissance comprise entre 200 à 320 ch.

Décembre

Ford Capri

Le Capri que Ford devrait proposer en fin d’année n’aura rien à voir avec le coupé Ford Capri produit par Ford Europe de 1962 à 1986, car il s’agit d’un SUV Coupé. C’est grâce à Volkswagen que ce nouveau Ford Capri va être produit puisqu’il reprendra une base technique du Volkswagen ID.4, comme l’a déjà fait le Ford Explorer. Il devrait d’ailleurs reprendre les mêmes motorisations électriques que cet Explorer.