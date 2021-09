L'Alfa Romeo Giulia GT revit, avec un moteur bien moderne

La renaissance des gloires d'antan est devenue à la mode ces derniers mois en Europe. Les indépendants, préparateurs et même parfois constructeurs décident de ressortir des ateliers d'anciennes autos mythiques produites au compte-gouttes pour collectionneurs fortunés. Et il n'est pas question de se servir des technologies de l'époque : si le design est fidèle, la technique, elle, est tout ce qu'il y a de plus moderne.

Cela sera notamment le cas pour cette Alfa Romeo Giulia GT Veloce construite par le spécialiste allemand Emilia Auto, qui prévoit d'en assembler 22 exemplaires. Les livraisons auront lieu début 2022 pour une auto facturée environ 400 000 €, hors options. En effet, le client pourra personnaliser son auto, à l'extérieur comme à l'intérieur avec un grand choix de combinaisons.

Cette Giulia abandonne le quatre cylindres à carburateurs pour un V6 2.9 biturbo de Giulia QV posé dans un compartiment moteur légèrement revu en capacité, histoire d'accueillir le coeur de la bête. Un différentiel autobloquant électronique se charge de canaliser les équidés distribués aux roues arrière, tandis que les trains roulants, composés de combinés KW (intégrés dans des triangles doubles à l'avant, et sur du multibras à l'arrière) maintiendront la caisse au sol.

Le conducteur devra toutefois être vigilant puisqu'il faudra maîtriser les 510 ch dans une auto d'à peine plus de 1200 kg, notamment grâce à l'emploi de carbone pour la carrosserie.