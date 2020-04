L'Alfa Romeo Giulietta prendra sa retraite fin 2020

L'an dernier, Alfa Romeo dévoilait encore une édition spéciale sur la Giulietta, sans pour autant confirmer le moment de la fin de vie de la compacte italienne. Il faut pourtant dire que l'auto est désormais larguée face à la concurrence féroce en Europe sur son segment C, notamment vis à vis de modèles renouvelés depuis longtemps. L'année dernière, il s'est écoulé à peine plus de 15 000 Giulietta en Europe. A titre de comparaison, la Volkswagen Golf s'est vendue à plus de 410 000 exemplaires en 2019.

La Giulietta n'aura plus à assurer son rôle encore bien longtemps puisque le chef du marketing d'Alfa Romeo, Fabio Migliavacca, a confirmé que la Giulietta prendra sa retraite à "la fin de l'année". L'avenir du segment C chez le constructeur italien est un SUV. Le Tonale se fait cruellement attendre, notamment par les distributeurs de la marque en Europe, qui restent aujourd'hui sur les Giulia et Stelvio.

Le Tonale devrait logiquement être présenté dans les prochains mois, Alfa Romeo promettant déjà un comportement aussi affûté qu'une berline, plus basse. Le Tonale sera aussi la première voiture hybride rechargeable pour Alfa Romeo.