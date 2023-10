L'Alpine A110 débarque au Maroc et rêve d'Amérique

Pour l’instant, Alpine est une marque automobile quasiment exclusivement européenne. Plus encore que Renault, elle vent presque toutes ses voitures dans sur le Vieux Continent avec une présence dans seulement trois marchés en dehors de ses frontières. Et il y a désormais quatre : dans un nouveau communiqué, la division sportive du groupe Renault annonce son arrivée au Maroc avec deux points de vente situés à Marrakech et Casablanca dès le 19 octobre 2023.

Les clients locaux pourront choisir entre trois versions de la berlinette à moteur central arrière : l’A110, l’A110 S et l’A110 GT développant 252 et 300 chevaux dans leurs configurations européennes. Leur puissance pourrait différer très légèrement avec les normes de carburant locales et l’A110 R à la vocation plus extrême n’y sera pas commercialisée (dans un premier temps en tout cas).

L’Alpine en Amérique

Alors qu’Alpine ambitionne de devenir une marque mondiale d’ici la fin de la décennie et prépare plusieurs SUV électriques pour plaire aux clients américains, le constructeur français fait un premier pas aux Etats-Unis en y faisant rouler trois A110 thermiques dans le cadre d’une petite tournée locale. D’après les communicants du constructeur, la voiture attire les curiosités de tous bords le long des routes américaines, certains veulent l’essayer et d’autres se disent même prêts à l’acheter.

D’après de précédentes informations rapportées par les journalistes d’Automotive News, Alpine aurait d’ailleurs entamé des discussions avec le distributeur AutoNation au sujet de la commercialisation de ses modèles aux Etats-Unis. Mais on ignore si elles concernent l’A110 thermique, a priori pas adaptée aux normes locales.