L'annulation de la voiture d'Apple annonce-t-elle l'échec des projets automobiles de ses concurrents ?

La voiture d’Apple, on en parle quasiment chaque année depuis plus de dix ans. Mais après avoir effectivement étudié de près le projet de concevoir une véritable automobile électrique, le géant américain du hi-tech vient de définitivement jeter l’éponge : Apple se concentrera sur les technologies d’intelligence artificielle, faute d’avoir pu réussir à poser les bases d’une voiture qui pourrait sérieusement s’imposer au sein du marché actuel.

C’est une décision qui contraste avec celle d’autres sociétés spécialisées dans les produits hi-tech, qui ont justement choisi de concrétiser cette envie de débarquer sur le marché automobile. Sony, par exemple, avec son partenaire Honda, qui avait dévoilé l’Afeela au début de l’année dernière en vue de sa commercialisation en 2025. Mais surtout le Chinois Xiaomi, géant mondial de la téléphonie, qui a dévoilé il y a quelques jours sa berline électrique SU7.

Un mauvais choix pour ces spécialistes du hi-tech ?

Apple a-t-il pris la bonne décision en la matière ? Force est de constater que la Xiaomi SU7 ne se présente pas du tout comme une automobile à l’approche détonante, ressemblant de près à des modèles déjà existants et revendiquant une technologie moderne mais pas spécialement innovante. Or, le marché automobile actuel est déjà bien bourré de concurrents compétitifs et de nombreuses nouvelles marques électriques sont en train de perdre des sommes colossales faute de succès. A moins d’arriver avec un produit visionnaire, comme avait réussi à le faire Tesla avant tout le monde, l’idée de rejoindre maintenant sur le marché avec des produits sans surprise et peu différenciants paraît franchement risquée. Même Apple, pourtant connu pour ses produits révolutionnaires, semble s’estimer incompétent sur le sujet.

Le patron de Xiaomi, Lei Jun, a d’ailleurs exprimé sa surprise sur le sujet en apprenant le retrait d’Apple : « on sait que c’est difficile de construire une voiture, mais on a tout de même réussi à faire un choix stratégique incroyable il y a trois ans et nous allons construire une voiture géniale pour les fans de Xiaomi ! », a-t-il écrit sur le réseau Weibo. Espérons qu’il compte sur davantage que le soutien des acheteurs de ses téléphones pour réussir sur le marché automobile…