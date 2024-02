L'Audi Q2 (2024) s'offre un nouvel écran et un nouvel élan

L’Audi Q2 a été lancé sur le marché en 2016. Il existe donc depuis déjà huit ans, avec un restylage de mi-carrière opéré en 2021. La logique voudrait donc qu’il quitte le catalogue de façon imminente, mais la marque aux anneaux a décidé de le garder encore un peu plus longtemps : il reviendra dès le premier semestre de cette année dans une version très légèrement améliorée et compatible avec les nouvelles normes européennes GSR2.

Principale nouveauté ? Rien à l’extérieur. Il faut regarder dans l’habitacle du petit crossover compact allemand, qui affiche fièrement un tout nouvel écran tactile de 8,8 pouces sur le haut de sa console centrale. Quant à son combiné d’instrumentation, il devient numérique sur toutes les versions avec une taille d’écran de 12,3 pouces.

A partir de 33 300€

Disposant de deux ports USB-C, d’une connectivité smartphone totale et d’une interface numérique plus intuitive d’après le communiqué officiel, cet Audi Q2 légèrement amélioré démarrera à 33 300€ en version 30 TFSI dans la finition Design (avec un moteur essence de 110 chevaux accouplé à une boîte de vitesses manuelle à six vitesses).

Rappelons qu’il ne sera pas remplacé par une toute nouvelle mouture ensuite, contrairement à son cousin le Volkswagen T-Roc qui fera peau neuve d’ici l’année prochaine.