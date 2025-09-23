Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Renault Austral

L'Austral restylé, la vedette du stand Renault au salon de Lyon

Olivier Pagès

Véritable succès commercial, le Renault Austral a été récemment restylé. Aux vues des ventes, on pouvait penser que le constructeur allait jouer la carte de la prudence. Eh bien non, car les changements sont profonds, surtout sur le plan esthétique. 

Apparu en 2022 en remplacement du Kadjar, qui n'a pas eu la carrière escomptée, le Renault Austral a réussi à inverser la tendance et à se faire rapidement une place sur le marché des SUV compacts. Trois ans après son lancement, il bénéficie d'un restyling. 

Si certains passent presque inaperçue, ce n'est pas le cas de ce restylage. Les nouveautés sont nombreuses et portent principalement sur le style et en particulier sur la partie avant. Celle-ci a été profondément repensée. Elle arbore ainsi une calandre beaucoup plus imposante composée de nombreux losanges, qui font écho au logo de la marque.

Les projecteurs sont désormais beaucoup plus fins et la signature lumineuse est identique à celle apparue sur le restyling de la Clio 5.  Tous ces changements transforment radicalement le look de cet Austral. Certains diront même qu'il a des faux airs de Peugeot 3008. Rien de surprenant, car dans les deux cas, c'est Gilles Vidal, qui avait œuvré. L'arrière reçoit quelques améliorations, en particulier au niveau des feux. 

Dans l'habitacle, les évolutions sont encore moins nombreuses puisqu'on retrouve la présentation toujours valorisante des dernières productions de Renault avec le système Open R, qui se compose d'une dalle numérique en forme de L avec une instrumentation de 12 pouces tandis que le multimédia mesure 9,3 pouces ou 12 pouces selon les finitions.

Statu quo pour les aspects pratiques avec le maintien de la banquette arrière coulissante sur 16 cm et un volume de coffre qui varie entre 430 et 555 litres. 

Renault a profité de ce restyling pour simplifier l'offre moteur : un seul reste au catalogue, l'hybride de 200 ch. Les tarifs de cet Austral restylé débutent à partir de 41 800 €. 

la banquette arrière coulissante rare sur le segment des SUV compacts
la réduction des moteurs dans la gamme.
L'instant Caradisiac: relayé en deuxième ligne

L'Austral, c'est un modèle qui marche fort auprès du public, pourtant Renault a fait le choix de ne pas le mettre en avant puisque le constructeur a préféré d'autres modèles et notamment électriques. 

