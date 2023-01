L'auto des voisins : Élodie et son increvable Peugeot 206

Souvent, les maisons restent en famille et se transmettent d'une génération à l'autre. Les voitures plus rarement. C'est pourtant le cas de celle d'Élodie. "Elle appartenait à une personne âgée lorsque mes beaux-parents l'ont récupéré". Hélas, son beau-père est décédé. Élodie et son mari héritent alors de la Peugeot 206 sans se douter que la petite citadine allait les suivre aussi longtemps : "elle vient de dépasser 22 ans".

Deux décennies pour une voiture ne sont pas un âge canonique en soi, à condition d'en prendre soin. Ce qui n'est pas exactement le souci d'Élodie. Sa citadine, qui affiche aujourd'hui 127 000 km est constellée de rayures et de quelques bosses. À l’intérieur, le levier de la boîte de vitesses (automatique) est totalement dégarni, l'affichage électronique est aux abonnés absents, tout comme l'autoradio. Mais l'auto remplie toujours son office, malgré quelques caprices sans gravité, et effectue sans soucis les 30 km quotidiens que la jeune femme est obligée de faire pour se rendre à son travail du côté de Moret-sur-Loing en Seine et Marne.

Le garagiste du coin, qui de temps à autre, entretien la voiture, se garde bien de lui conseiller de changer de modèle. " Elle a un moteur increvable qu'il faut garder", lui a-t-il répété. Ce bloc, c'est le 1,4 l essence de 75 ch qui a parfaitement bien vieilli, tout comme les plastiques intérieurs et la sellerie de la petite Peugeot, toujours vaillants. Évidemment, Élodie trouve que sa boîte automatique renâcle quelque peu ces temps-ci. Mais elle n'a jamais été révisée ni vidangée depuis l'an 2 000.

Bien sûr, elle songe à son avenir automobile. Même si son auto, qu'elle n'a pas eu à acheter, dont l'entretien est minimaliste, comme la prime d'assurance, qui ne dépasse pas 20 euros par mois, est très économique, "malgré une consommation de près de 8 l/100 km". Mais les difficultés, et les tarifs actuels des autos neuves, voir d'occasion, lui font repousser le jour où elle changera sa 206 pour une autre voiture. Pour une 208 qui lui a lointainement succédé ?

Une nouvelle auto ? Mais pas avec une boîte manuelle

Pas sûr que son garagiste lui parlera encore d'un moteur increvable. Pas sûr non plus que la citadine actuelle de chez Peugeot, malgré son succès, ne devienne un jour, comme sa grande sœur, la voiture française la plus vendue de tous les temps, avec 8,6 millions d'unités écoulées. En tout cas, Élodie est persuadée d'une chose : plus jamais elle ne prendra une auto avec une boîte manuelle.