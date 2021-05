L'auto des voisins - En Touraine, Maxence est un adepte pragmatique de l'électrique

Il compte le nombre de voitures qu'il a achetées depuis une vingtaine d'années. "J'en ai eu 19 en tout". Dont quelques belles autos dont il se souvient avec émotion, "comme ma Volkswagen Golf I cabriolet". Mais si Maxence aime les belles mécaniques, il n'en reste pas moins pragmatique dans ses déplacements quotidiens. Aujourd'hui, sa voiture principale est une Mercedes Classe R qui consomme un peu trop pour assurer les 60 km qu'il effectue chaque jour. Technico-commercial dans une grande entreprise d'Indre-et-Loire, il vit à 30 km de son bureau, "et la Classe R, tout diesel qu'elle soit, consomme tout de même 9,5 l/100 km".

Alors il s'est mis en quête d'une seconde auto, la plus sobre possible. Une électrique ? Maxence n'est absolument pas fan. Jusqu'à ce qu'un ami lui glisse entre les mains le volant de sa Tesla. C'est une révélation." Une révélation hors budget". Mais l'idée d'une voiture à batterie fait son chemin. ou plutôt sa route, qui le mènera jusqu'à la concession Renault de Chinon où l'attend une Zoe ZE 40 Edition One de 14 000 km.

Des frais de carburant sans équivalent

Mais Maxence est prudent. Plutôt que de l'acheter, il va souscrire une LOA, "de trois ans, 45 000 km, entretien compris pour 220 euros par mois." C'est ainsi que depuis le mois de juin dernier, il parcourt son trajet quotidien en silence et sans aucun souci de recharge. Son entreprise dispose déjà de cinq voitures électriques et des bornes nécessaires à leur plein. "Et à la maison, j'ai simplement installé une prise renforcée". Une recharge gratuite au travail et, selon lui, une facture qui n'a pas augmenté à la maison : le bilan financier parfait.

En un an, il a parcouru près de 14 000 km à bord de sa Zoe qui ne lui sert pas qu'aux trajets domicile-boulot à lui. Sa femme l'utilise régulièrement pour se rendre à son bureau à elle au centre-ville de Tours et la petite famille l'utilise également le week-end, "pour les courses, les balades dans la région ou les visites aux copains". L'autonomie n'est pas un souci, même si les 400 km affichés ne sont que 300 km dans la réalité. C'est très largement suffisant pour son usage. "Et je la branche dès qu'il ne me reste que 30 %".

Une conduite façon thermique

Cette autonomie sans souci évite à Maxence d'avoir l'œil rivé sur la jauge et lui permet de conduire sa Zoe sans crainte, "exactement comme une thermique. Pas question pour moi de pratiquer l'écoconduite comme votre journaliste qui fait des tours de périf". Une forme d'hommage à Pierre Desjardins et à ses exploits sur la boucle parisienne où il tire le maximum d'autonomie des autos à watts.

Convaincu par l'électrique, Maxence est-il pour autant convaincu par la Zoe ? Sa réponse est mitigée. Quelques détails l'ont choqué, et quelques anachronismes aussi. "Cette version dispose de série d'une sono Bose de haut niveau, par exemple, alors que le double plancher qui permet de cacher les câbles de recharge est une option à 175 euros". De même, il trouve que la finition n'est pas au niveau. Alors, dans deux ans, il rendra sa Zoe et optera peut-être pour une autre électrique, qu'il a eu l'occasion d'essayer : une Peugeot e-208.