L'auto des voisins - Thibault et sa Twingo RS : pour s'amuser sans trop dépenser

Il a tour à tour exercé comme vendeur de voitures, puis comme mécanicien, avant de devenir dépanneur dans ce petit garage de Langeais en Indre-et-Loire. L'automobile, c'est son métier, mais c'est aussi la passion de Thibault, avec une curieuse fascination pour Renault Sport. La division sportive du losange, aujourd'hui disparue, il la connaît bien, puisqu'il est propriétaire de deux Clio RS. Mais pour se rendre chaque jour à son travail, ou l'attend son camion de dépannage, il utilise une troisième RS, "la plus petite de chez Renault" : une Twingo 2 qu'il s'est offert en 2015, "pour moins de 8 000 euros".

Cette Twingo est d'ailleurs la seule RS des trois générations de la petite citadine. Avec son moteur 1,6 l et 16 soupapes, il développe 133 ch. "Suffisant pour s'amuser, vu le poids de la voiture, et pour ne pas trop consommer". En plus, comme c'est le "daily" de Thibault, il l'a choisi plutôt bien équipée, "avec des options que le précédent propriétaire avait choisi de faire installer lorsqu'il l'a achetée neuve". C'est ainsi que la petite Renault dispose d'une clim automatique, mais aussi du régulateur, de l'allumage des feux et des essuie-glaces automatiques. "Et je dispose de 4 sièges en cuir qui vieillissent plutôt bien". Les plastiques de la planche de bord ont eux ausi bien vieillis, malgré leurs dix ans d'âge, "contrairement à la réputation de la marque".

Une fois acquise, le jeune dépanneur n'a pas eu modifier grand-chose sur son auto. Il s'est contenté de repeindre les étriers de freins en rouge, même si le système de freinage est similaire "et suffisant" à celui de la Tingo 2 de base. "J’ai aussi modifié la ligne d'échappement". Une ligne en inox qu'il s'est offert pour moins de 1 500 euros. Mais combien peut bien coûter l'entretien de la petite bombinette ? À cette question, Thibault affiche un sourire. Son emploi dans un garage lui permet d'avoir accès au matériel nécessaire et il ne paie que les pièces. La main-d’œuvre ? Ce sont ses propres mains."Quant aux pièces en question, ce sont souvent celles d'une Twingo de base, donc pas chères".

Le coût d'entretien d'une RS ? Presque celui d'une Twingo de base

C'est donc une auto amusante et plutôt économique à l'achat comme à l'usage. Exactement ce que recherchait Thibault pour circuler tous les jours. Reste l'épineux problème de l'assurance. Thibault est jeune, "je n'ai pas encore tous les bonus" et son auto est une sportive, deux choses que les compagnies d'assurance n'aiment pas. Et pourtant. "Je paie entre 40 et 50 euros par mois. Rien d'excessif. C'est bel et bien une Twingo, même si elle est plus dynamique que les autres.

Nos remerciements aux responsables du garage Guédé pour leur accueil