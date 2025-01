1000 km en Citroën ë-C3 électrique pour savoir si elle mérite d'être pardonnée

Le point de vue de Stéphane Schlesinger

Youngtimer sans le savoir

La mode est au néo-rétro, comme le montre la victoire de la caricature de R5 électrique au concours de la voiture de l’année. Citroën l’a bien compris, qui en fait à sa manière avec sa nouvelle ë-C3. Et c’est bien plus subtil que chez Renault car on ne s’en aperçoit pas tout de suite. La ligne n’a rien de spécialement vintage, mais c’est pour mieux cacher son jeu. Car à bord, les choses se révèlent.

Déjà, on est très bien installé dans un fauteuil moelleux. Ensuite, le tableau de bord se signale par un style très moderne et original. De plus, l’afficheur se soucie formidablement peu de la lisibilité, comme dans les GS, CX et BX équipées de compteurs à tambours. La finition se montre, elle aussi, digne des grandes heures de Citroën. Les plastiques sont merveilleusement basiques, l’assemblage très agréablement négligé (la poignée de réglage en hauteur du siège vous reste dans la main) et les soucis électroniques dignes d’une Citroën iconique. Le voyant d’airbag activé reste allumé comme un sapin de Noël au-dessus du rétroviseur. Les données de consommation ont refusé de s’afficher en début de trajet : exactement comme une jauge en panne de BX neuve. Non, mieux en réalité, elles sont revenues après un redémarrage : méthode Windows 98 ! Cette ë-C3 est donc authentiquement youngtimer.

Ce qui nous rappelle que voici déjà 40 ans, on savait construire des autos silencieuses, confortables et très sûres, autant de qualités dont se targue cette Citroën de 2024. Ah mais il y a une erreur : l’AX était horriblement bruyante, elle ! A la décharge de l’ë-C3, elle est électrique. Donc, on n’entend pas le moteur, ce qui fait ressortir les bruits d’air, mais sans excès : l’ambiance à bord se révèle très apaisée, surtout qu’il y a beaucoup de place. Une CX mais en plus petit !

Les années 80 sont respectées jusque dans les annonces de consommation et d’autonomie fantaisistes. En effet, sur autoroute, notre ë-C3 a du mal à dépasser les 140 km d’autonomie. En gros, il faut s’arrêter toutes les heures pour raviver la batterie durant au moins 30 min, car la vitesse de recharge annoncée (100 kw) n’est jamais atteinte sur les bornes rapides. Quand il s’agit d’effectuer 800 km, cela prend tout son sens : on doit ajouter aisément 3h00 à son trajet au minimum pour être sûr d’arriver à destination.

Certes, il faisait froid, mais tout de même, cela frustre, car cette Citroën, qui est bridée à 135 km/h compteur (133 km/h réel) conserve cette allure dans les montées et procure un bel agrément de conduite, dont on aimerait profiter plus d’une heure. Exactement comme une BX 16 TRS neuve en 1983, performante mais qui obligeait à s’arrêter régulièrement quand son carburateur décidait de ne plus fonctionner correctement. Avec à la clé, une consommation en forte hausse. C’est pareil sur l’ë-C3, qui avale goulument 24 kWh/100 km sur autoroute à 130 km/h. Pas de besoin de look rétro pour voyager dans le passé. Merci, Citroën !

Le point de vue d'Adrien Raseta

Conforme aux attentes

Dites à n’importe qui que vous comptez faire un voyage de 1 000 kilomètres sur l’autoroute avec une citadine électrique semblable à la Citroën ë-C3, et il vous répondra que c’est un choix étonnant. Du froid, une batterie de faible autonomie et une vitesse de 130 km/h : voici le cocktail explosif qui promet de nombreuses pauses.

L’équipe du trajet annonce heureusement un moment d’anthologie avec un Stéphane Schlesinger qui ne peut s’empêcher de se rappeler qu’il est possible de faire plus simple avec sa Fiat Uno et Cédric Pinatel qui tente tant bien que mal de jouer les contradicteurs. Tout ce que nous avons anticipé s’est au final produit -à l’exception des pannes diront les mauvaises langues-.

Bref, difficile de comprendre que des personnes comparent aujourd’hui encore les prestations offertes par une citadine électrique à celles d’une thermique. D’autant plus que les voitures hybrides disposent elles aussi d’un agrément intéressant grâce à la réactivité de la mécanique branchée.

Au final, j’aime les électriques qui tiennent la distance et qui répondent quand on accélère même sur l’autoroute. Des autos pas données données. Peut-être un jour qui sait ?