Peugeot E-5008 Dual Motor 4x4 : 325 ch dans un 5008 électrique, ça change quoi ?

Comme pour le E-3008 Dual Motor, et même si ce n'est pas une certitude, le E-5008 devrait proposer au lancement une finition richement dotée, probablement appelée "First Edition" s'il se calque sur le E-3008. Si ce n'est pas le cas, il reprendra bien sûr la finition GT.

Et déjà en GT, l'équipement est assez riche : dalle numérique 21 pouces, avec sa navigation connectée, et sa compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, recharge par induction, climatisation tri-zone, sièges et volant chauffants, accès et démarrage main-libre, Drive assist (maintien des distances, maintien dans la voie et fonction stop and go dans les embouteillages), phares à LED à commutation automatique codes/phares, caméra de recul et aide au stationnement avant et arrière, hayon motorisé, peinture bi-ton et jantes de 19 pouces à LED. Et bien sûr toutes les aides à la conduite désormais habituelles ou obligatoires (alerte de franchissement de ligne active, lecture des panneaux, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de somnolence, aide au freinage d'urgence avec détection piétons, etc.).

Si le E-5008 reprend la finition "First Edition" comme sur le E-3008 Dual Motor, il obtiendra en série la quasi totalité des options disponibles sur GT, à savoir : jantes de 20 pouces, sellerie Alcantara avec sièges conducteur et passager électriques et massants, le toit ouvrant panoramique, les vitres latérales feuilletées, les caméras 360°, la conduite autonome de niveau 2 complète, le système audio Focal 10 haut-parleurs.