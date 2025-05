Peugeot E-5008 Dual Motor 4x4 : 325 ch dans un 5008 électrique, ça change quoi ?

Le E-5008 Dual Motor n'a pas véritablement de concurrence. En effet, aucun modèle généraliste ne propose 7 places, une transmission intégrale et plus de 300 ch. Même chez les marques premium, c'est difficile à trouver (Mercedes EQB 350, mais près de 70 000 € à mettre). Et puis il est difficile de le placer par rapport aux autres, puisque l'on ne connaît pas encore les prix. On les estime cependant autour de 56 500 € pour une finition First Edition.

Alors on peut bien sûr lui opposer des modèles plus courts en 5 places, comme le Volkswagen ID.4 ou son cousin le Skoda Enyaq. Ils existent en 4x4 avec 286 ch, voire 340 ch, dans des sphères de prix qui devraient être un peu inférieures à celles du E-5008 Dual Motor, même lorsqu'on les mettra à équipement équivalent. Le Ford Explorer, sur base Volkswagen aussi, existe en 4x4 et 340 ch. Toujours pas de 7 places et un prix assez élevé, mais l'équipement est aussi complet.

Enfin le Tesla Model Y peut aussi se révéler comparable (mais on ne peut sélectionner le nouveau modèle en 7 places). Et il sera aussi bien équipé, bien plus dynamique sur la route, et probablement 4 000 € moins cher, comme les autres. Le E-5008 fait donc payer cher ses 7 places et son deuxième moteur, même si l'équipement est complet, comme on l'a vu en page précédente.

À retenir : quitte à payer plus, autant prendre la grosse batterie

Il est indéniable qu'avec cette version Dual Motor, le E-5008 prend du galon. Il est bien plus performant, et un peu plus dynamique volant en main. Mais il conserve ses défauts de poids important (encore plus) et de prix élevé.

Quitte à majorer le tarif de façon importante, autant de diriger vers une version Grande autonomie, qui est ouverte à la commande, et qui, pour un surcoût presque équivalent, vous donnera accès à la batterie de 97 kWh de capacité, et son rayon d'action bien majoré, qui permet d'aller plus loin sur autoroute entre deux arrêts recharge. Les performances de ce dernier, avec 230 ch, sont dans tous les cas suffisantes.

Pour le reste, le E-5008 le plus puissant de la gamme reste un 5008 avec son sens de l'accueil, sa modularité poussée, ses 7 places, son équipement assez complet, ses très bonnes qualités de filtration, d'insonorisation et son confort remarquable.

Mais quitte à choisir, on préfère aller plus loin moins vite, que moins loin plus vite.

Caradisiac a aimé

Le confort remarquable en conduite calme

L'insonorisation remarquable

Les performances consistantes

Les aspects pratiques

La présentation moderne Caradisiac n'a pas aimé L'inertie due au poids

Le temps de latence avant la mise en route du moteur arrière en mode éco et normal

Les pneus à faible résistance au roulement qui manquent de grip (ou souffrent du poids !)

L'accès malaisé aux places de 3e rangée

L'impossibilité de choisir la grosse batterie 97 kWh (c'est pourtant techniquement possible sur cette plateforme)

Le prix n'a donc pas été communiqué vous l'aurez compris. Mais on peut l'estimer entre 56 000 € et 58 500 €, si on se base sur le prix de E-3008 Dual Motor First Edition à 53 990 €, sachant que les écarts de prix entre les deux modèles 3008 et 5008 sont compris entre 2 000 € et 4 500 €.