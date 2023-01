L'Europe en pole position au CES de Las Vegas

C’est peu dire que l’édition 2023 du Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, qui se tiendra du jeudi 5 au dimanche 8 janvier, est attendue dans le monde entier. Si ce grand rassemblement consacré à la haute technologie n’est pas à proprement parler un salon de l’auto, il s’agit d’un rendez-vous important pour nombre de constructeurs, notamment européens.

Cette année, Peugeot, pourtant absent des Etats-Unis depuis des décennies, a choisi d’y dévoiler le concept-car Inception fourmillant d’éléments-clés sur l’avenir de la marque, tant en matière de technologie (l’auto reposera sur la nouvelle plate-forme électrique Stellantis) que de design, notamment à bord avec une nouvelle évolution du système i-Cockpit.

Stellantis dévoilera aussi le concept Ram 1500 Revolution Battery Electric Vehicle, censé préfigurer le pick-up électrique de demain.

En complément, Carlos Tavares s’exprimera le jeudi 5 dans une keynote qui promet de contenir son lot de propos-chocs sur les défis auxquels est soumise l’industrie automobile, dans le style épicé auquel le DG de Stellantis nous a habitués ces dernières années. On en salive d’avance.

L’autre grand patron de l’auto qui s’exprimera à Las Vegas est Olivier Zipse, dirigeant de BMW. La marque dévoilera dans le Nevada la nouvelle plate-forme électrique à partir de laquelle se déclinera son offre dès 2025.

Quant à Volkswagen, il devrait présenter une grande berline électrique préfigurant le remplacement de sa Passat.

Ces annonces s’effectuent dans un contexte où l’électrification apparaît comme un choix de plus en plus sensé, même aux yeux du public américain. « Les prix du pétrole font n’importe quoi depuis un an maintenant, et les gens considèrent les véhicules électriques comme un achat plus raisonnable dans un contexte d'inflation », commente Gary Shapiro, patron du CES.

Le CES, qui accueille en moyenne 100 000 visiteurs cette année, représente une des meilleurs opportunités pour les grands acteurs de la tech de faire des annonces.

Autre curiosité, la nouvelle évolution de la voiture à énergie solaire Lightyear, d’origine hollandaise, pour laquelle est annoncée une autonomie de 800 km.

Parmi les autres grands noms (sur 2 800 exposants !), pas forcément liés à l’automobile, citons aussi Samsung, Amazon (déjà lié à Stellantis), Google, LG, Microsoft ou Panasonic. Il n’est bien sûr pas impossible que certains dévoilent des projets liés de près ou de loin à la mobilité.