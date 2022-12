La future Volkswagen ID.7 dévoilée au CES de Las Vegas ?

La marque est encore peu bavarde sur le sujet. Tout juste précise-t-elle qu’un nouveau modèle camouflé, ainsi que son nom, seront dévoilés mardi 3 janvier sur le stand du salon CES (Consumer Electronics Show) aux Etats-Unis. Cette nouveauté devrait être la berline ID.7, préfigurée par le concept ID.Aero.

En toute logique, cette longue berline de près de 5 mètres de long se situera au-dessus de l’actuelle ID.5 et devrait être capable de rouler loin et longtemps. En effet, son CX de 0,23 lui permettra de fendre l’air et son empattement de 3 mètres n’aura aucun mal à loger un grand accumulateur. Avec celui déjà connu de 77 kWh, l’autonomie est donnée pour 620 km. C’est 100 km de plus que le SUV ID.5.

Jusqu’à 387 ch pour l'ID.7 ?

Mais ce n’est pas tout puisque le concept ID Vizzion de 2018 revendiquait une batterie de 111 kWh. Un chiffre qui permettrait à cette "Passat des temps modernes" d’étendre davantage son rayon d’action. Côté moteur, elle pourrait emprunter celui de 150 kW (soit 204 ch), voire en ajouter un second pour en faire une quatre roues motrices forte de 220 kW (soit 299 ch). Seulement, pour se démarquer davantage et représenter le haut de gamme ID, il n’est pas exclu qu’elle utilise le groupe motopropulseur du concept ID Xtreme fort de 284 kW (soit 387 ch).

Cette grande berline électrique sera commercialisée début 2023 aux Etats-Unis avant d’être lancée en Europe.