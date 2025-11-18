L’intelligence artificielle va bientôt vous aider à trouver une place de parking

Pour l’instant, cette solution n’est active que dans le 17e arrondissement de la Capitale, mais c’est très prometteur. Ainsi, si vous circulez dans cette zone, il suffit d’allumer votre smartphone, de lancer l’application, PayByPhone, qui sert habituellement au paiement du stationnement et le tour est joué.

En effet, sur votre écran apparait, une carte du quartier avec des zones de différentes couleurs : bleu pour les rues où vous avez plus de 30 % de chances de trouver une place, jaune pour des chances moyennes (10 à 30 %), rouge quand c’est quasi impossible.

Pour obtenir ces informations, PayByPhone utilise les données collectées par près de 150 capteurs vidéo installés discrètement sur les lampadaires du quartier des Batignolles. Ces petits boîtiers, conçus par la start-up montreuilloise UpCiti, embarquent une technologie d’intelligence artificielle qui analyse en temps réel l’occupation des places de stationnement. Que les riverains se rassurent, pas d’atteinte à leur vie privée, puisque ces boitiers sont incapables de lire une plaque d’immatriculation ou de reconnaître un piéton. Les deux seules informations envoyées à l’application PaybyPhone par ces capteurs concernent la disponibilité, ou non, d’un stationnement et celui-ci est-il suffisamment grand pour accueillir une voiture ?

Cette technologie semble déjà séduire les automobilistes puisque 4 300 conducteurs ont utilisé la fonctionnalité « TrouveMaPlace » en quinze jours. « Les automobilistes bénéficient d’une information fiable et actualisée directement dans leur application de stationnement habituelle. L’objectif est que les conducteurs gagnent du temps, réduisent les trajets inutiles et contribuent à diminuer la congestion, le bruit et la pollution », explique Sylvia Colloc, présidente de PayByPhone France au magazine SmartCity.

L’expérience parisienne n’est pas la seule. À Chatou, dans les Yvelines, des capteurs intelligents ont été installés récemment dans plusieurs rues du quartier Europe. Toutefois, l’expérience réalisée dans les Batignoles semble être réussie. Cela risque de donner des idées à d’autres municipalités. "Le prochain déploiement devrait se faire à Monaco et plusieurs communes en France déjà clientes d’UpCiti comme la ville de Cahors viennent de solliciter la Start-Up », révèle Jean-Baptiste Poljak, PDG de UpCiti dans une interview au Parisien.