L'Opel Corsa "Hybrid" (2024) plus chère que la Peugeot 208, mais...

Comme sa cousine la Peugeot 208, l’Opel Corsa vient de subir son restylage de mi-carrière. Elle était déjà disponible à la commande dans sa version électrique et dans ses variantes essence de base, mais pas encore avec le nouveau groupe motopropulseur essence à hybridation légère et boîte automatique à double embrayage déjà disponible sous le capot des Peugeot 3008, 5008 et autres Peugeot 208 restylées.

C’est désormais le cas : il faudra compter sur un prix de base fixé à 23 500€ pour l’Opel Corsa Hybrid 100 dans sa finition « Corsa », avec la climatisation manuelle, le combiné d’instrumentation numérique, des jantes acier de 16 pouces avec enjoliveurs, des feux avant full LED mais pas la compatibilité Apple Carplay & Android Auto (disponible en option à 300€ avec l’écran tactile central de 10 pouces sur cette finition d’entrée de gamme). A titre de comparaison, la Peugeot 208 dotée du même moteur démarre à 23 200€ c’est-à-dire moins cher. Mais elle revient à 22 280€ avec une remise immédiate alors que l’Allemande abaisse son prix à 22 000€ tout rond via une remise immédiate plus généreuse.

27 100€ en finition GS avec le moteur « hybride » de 136 chevaux

Avec la finition haut de gamme GS (jantes de 16 pouces, vitres arrière électriques, écran tactile de 10 pouces avec connectivité smartphone totale, peinture biton mais pas de climatisation automatique en option 350€), le prix grimpe à 27 100€ avec une remise immédiate à 25 600€ pour le moteur Hybrid 136. Avec le même moteur, la Peugeot 208 s’affiche elle 28 300€ avec une remise à 27 170€ en finition GT, mais elle dispose alors d’un équipement de série légèrement meilleur. Avec un moteur légèrement plus puissant et efficient, une Clio E-Tech hybride de 145 chevaux est facturée 25 100€ avec un très bon niveau d’équipement. L’Allemande (et la Française) font donc payer assez cher ce groupe motopropulseur à hybridation légère.

Rappelons que l’Opel Corsa coûte 19 200€ (remisée actuellement à 17 700€) dans sa version de base avec le moteur essence de 75 chevaux à boîte manuelle cinq vitesses.